به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ صیاد درویشی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس قم در رابطه با شب چهارشنبه پایان سال، اظهار داشت: برای این که آسیب‌ها را به حداقل برسانیم علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، افراد هنجارشکن شاهد برخورد قاطع پلیس خواهند بود.

وی در ادامه به صنوف رنگ فروشی، ابزار آلات و همچنین لاستیک فروشی‌ها هشدار داد تا نسبت به فروش مواد اشتعال‌زا و یا عرضه لاستیک‌های مستعمل به افرادی که احتمال هنجارشکنی از سوی آن‌ها وجود دارد، خودداری کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با بیان این که نگاه ما در رابطه با پیشگیری نباید فردگرا باشد، تأکید کرد: انتظارمان این است بخش پیشگیری به یک سطحی بالاتر از فرد و در سطح خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی مانند آموزش و پرورش پیگیری شده چون قشر آسیب‌پذیر در چهارشنبه سوری معمولاً کودکان و نوجوان هستند.

وی سپس بر مراقبت بیش از پیش خانواده‌ها نسبت به فرزندانشان تأکید کرد و گفت: عوامل انتظامی و امنیتی در تمامی نقاط مهم شهر مقدس قم همزمان با شب چهارشنبه آخر سال نه تنها مستقر خواهند بود، بلکه به صورت گشت‌های فعال حضور پررنگ خواهند داشت.

سرهنگ درویشی با بیان این که اجازه بی نظمی به کسی داده نخواهد شد، تأکید کرد: خط قرمز پلیس در شب چهارشنبه آخر سال برخورد با مخلان نظم و امنیت بوده و این نیرو بر اساس سال‌های گذشته اقداماتش را با جدیت و قاطعیت دنبال خواهد کرد.

وی با اشاره به رصد میدانی از طریق دوربین‌های ثابت و متحرک، گفت: خواهش من از همشهریان این است که خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات دانسته تا مزاحمت برای فردی ایجاد نشود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با بیان این که افراد دستگیر شده برابر هماهنگی با دستگاه قضائی تا پایان تعطیلات نوروز در بازداشت خواهند بود، خاطرنشان کرد: حدود ۴ هزار پلیس و نیروی مردمی در قم، امنیت شب چهارشنبه پایان سال را تأمین می‌کنند.

سرهنگ درویشی افزود: در شب چهارشنبه آخر سال با بهره گیری از ظرفیت بسیج و سپاه حضرت علی ابن ابیطالب(ع) در ۲۰ نقطه از قم ایست و بازرسی داشته و برای رسیدن به امنیت مطلوب از ظرفیت‌های استانی و دستگاه‌های همسو استفاده خواهیم کرد.