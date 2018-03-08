طرح بسیج سلامت نوروزی تا ۱۵ فروردین در بهارستان ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، دانوش دمیریان ظهر پنجشنبه در مانور بسیج سلامت نوروزی بهداشت محیط شهرستان بهارستان ضمن قدردانی از بازرسان بهداشت محیط بر نقش مهم و حساسیت شغلی آنان به ویژه در ایام نوروز تاکید کردند و اظهار داشت: هر ساله با نزدیک شدن ایام تعطیلات نوروزی با افزایش فعالیت برخی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی از جمله فروشگاه ها، اماکن اقامتی - تفریحی، اماکن مسیر راهی در سطح شهرستان و در کنار جاده ها، کارشناسان بهداشت محیط مسئولیت تامین شرایط بهداشتی در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران نوروزی و پیشگیری از بروز اپیدمی های منتقله از آب و غذا در این ایام را بر عهده دارند.

دمیریان، با اشاره به اهمیت موضوع و ضرورت افزایش نظارت های بهداشتی گفت: برنامه بسیج سلامت نوروزی از پانزدهم اسفند ماه سال جاری تا پایان پانزدهم فروردین سال ۱۳۹۷ به صورت شبانه روزی و از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ در کلیه روزهای اداری و تعطیلات و در صورت لزوم تا رفع مشکلات و رسیدگی به شکایات مردمی سامانه ۱۹۰ با همکاری پرسنل بهداشت محیط با تاکید بر اماکن و مراکز حساس اجرا می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بهارستان هدف کلی مانور را حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان و مسافران نوروزی در ایام تعطیلات ذکر کرد و اضافه کرد: افزایش نظارت و بازرسی های بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی ، افزایش نظارت و بازرسی های بهداشتی از اماکن عمومی ، افزایش نظارت و بازرسی های بهداشتی از اماکن مسیر راهی تحت پوشش، نمونه برداری از مواد غذایی حساس مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی و کنترل کیفی آب اشامیدنی و کلرسنجی و نمونه برداری در اماکن عمومی و مراکز اقامتی و مسیر راهی از اهداف اختصاصی مانور است.

وی بیان کرد : در ایام نوروز کارشناسان این واحد به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمت به همشهریان و مسافرین نوروزی هستند و سامانه تلفنی شکایات مردمی ۱۹۰ و تلفن ۵۶۳۲۱۰۱۸به صورت تمام وقت آماده ثبت شکایات بهداشتی مردم می باشد.

بر اساس این گزارش، کارشناسان بهداشت محیط در قالب ۱۲ تیم بازرسی مجهز به تجهیزات پرتابل بازرسی به همراه یک دستگاه ماشین پلیس راهور و آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به صورت نمادین در خیابان های اصلی شهرستان مانور سلامت نوروزی را به نمایش گذاشتند.