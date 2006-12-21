دیدار سفیر آمریکا در بغداد با رئیس هیات اهل تسنن عراق

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، "مختارلمانی" نماینده اتحادیه عرب در بغداد امروز اعلام کرد : تماس هایی درحال حاضربرای انجام دیدار بین زلمای خلیل زاد سفیرآمریکا در عراق با "شیخ حارث الضاری" رئیس هیات علمای اهل تسنن عراق برقراراست.

بنابرگفته این مقام اتحادیه عرب قراراست این دیدار دراردن انجام شود.

وی همچنین اعلام کرد : این دیدارها درچارچوب تلاش ها برای دستیابی به توافقاتی بین عراقی ها و انجام رایزنی بین همه گروه های عراقی و منطقه ای و بین المللی، به منظور تسهیل در روند امور مربوط به عراق و همچنین توقف خونریزی ها دراین کشورانجام می شود.

پیش از این جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در سخنانی اعلام کرد : حارث الضاری را به فتنه انگیزی طایفه ای و قومی با کمک برخی ازکشورها محکوم کرد.

" لمانی" درادامه اظهارات خود به این مسئله اشاره کرد که خشونت های طایفه ای درعراق به حد بی سابقه خود رسیده است و اطلاعاتی مبنی براینکه درهفته گذشته شمار ترورهای سیاسی در این کشوربه 250 مورد رسیده ، در دست دارد.

این مقام اتحادیه عرب افزود : از جمله این افراد 5 تن از رهبران قبایل استان الدیالی ( 60 کیلومتری شمال شرق بغداد) بودند که در کنفرانس آشتی ملی نیز که شنبه و یکشنبه گذشته در بغداد برگزارشد، شرکت داشتند.

وی درادامه این سخنان تاکید کرد : خشونت و تهدید شخصیت های وابسته به همه گروه های عراقی را تعقیب می کند چراکه دراین کشور نزدیک به 200 گروه مسلح وجود دارد که هرگروه نیروهایی دارد.

"مختارلمانی" با اشاره به کوچ اجباری که این روزها به شکل وحشتناکی دربغداد افزایش یافته است، گفت : "محمد المشهدانی" دبیراتحادیه مورخان عرب که درمنطقه الحریه ( شمال بغداد) زندگی می کند به وی اطلاع داد که افراد مسلح ناشناس وی را مجبور به ترک منزلش کردند بدون اینکه بتواند حتی وسایل ضروری خود را بردارد.