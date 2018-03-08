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۱۷ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۱۹

فرمانده انتظامی پلدختر خبر داد:

کشف ۷میلیارد کالای قاچاق در پلدختر/مکانی برای نگهداری کالاها نیست

کشف ۷میلیارد کالای قاچاق در پلدختر/مکانی برای نگهداری کالاها نیست

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از کشف کالاهای قاچاق ۷ میلیارد ریالی خبر داد و گفت: مکان مناسب برای نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه نداریم.

سرهنگ صفر عبدالوند شامگاه پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا وارز ماموران انتظامی شهرستان پلدختر در یک عملیات منسجم و برنامه ریزی شده، موفق به توقیف تعداد ۲دستگاه تریلر و چهار دستگاه خودروی سبک شدند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها تعداد ۶۲ هزار و ۵۰۰ قلم از انواع ظروف و قطعات، البسه و کفش قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرگی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: براساس برآورد  کارشناسان  ارزش کالاهای مکشوفه هفت میلیارد ریال تخمین زده شد.

وی افزود: در این رابطه تعداد ۶ نفر دستگیر و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرهنگ عبدالوند خاطر نشان کرد: شهرستان پلدختر در مسیر  راه مواصلاتی و ترانزیت کالای قاچاق واقع شده و این فرماندهی تلاش مضاعفی در راستای مبارزه با قاچاق کالا دارد اما از داشتن مکان مناسب برای نگه داری کالاهای مکشوفه برخوردار نیست.

فرمانده انتظامی پلدختر از مسئولان و دست اندرکاران به ویژه استاندار لرستان خواست به منظور سهولت در شمارش و جابجایی و نگه داری کالاهای قاچاق نسبت به احداث انبار تملیکی در این شهرستان اقدامات شایسته به عمل آید.

کد مطلب 4247004

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