کشف ۷میلیارد کالای قاچاق در پلدختر/مکانی برای نگهداری کالاها نیست

سرهنگ صفر عبدالوند شامگاه پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا وارز ماموران انتظامی شهرستان پلدختر در یک عملیات منسجم و برنامه ریزی شده، موفق به توقیف تعداد ۲دستگاه تریلر و چهار دستگاه خودروی سبک شدند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها تعداد ۶۲ هزار و ۵۰۰ قلم از انواع ظروف و قطعات، البسه و کفش قاچاق فاقد هرگونه مجوز گمرگی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: براساس برآورد کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه هفت میلیارد ریال تخمین زده شد.

وی افزود: در این رابطه تعداد ۶ نفر دستگیر و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرهنگ عبدالوند خاطر نشان کرد: شهرستان پلدختر در مسیر راه مواصلاتی و ترانزیت کالای قاچاق واقع شده و این فرماندهی تلاش مضاعفی در راستای مبارزه با قاچاق کالا دارد اما از داشتن مکان مناسب برای نگه داری کالاهای مکشوفه برخوردار نیست.

فرمانده انتظامی پلدختر از مسئولان و دست اندرکاران به ویژه استاندار لرستان خواست به منظور سهولت در شمارش و جابجایی و نگه داری کالاهای قاچاق نسبت به احداث انبار تملیکی در این شهرستان اقدامات شایسته به عمل آید.