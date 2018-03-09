نقد بدون مبنای علمی موجب ازبین رفتن اعتماد مخاطبان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان الله مرادی در نخستین جشنواره رسانه و کاهش آسیب های اجتماعی اعتیاد که شامگاه پنج شنبه در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزارشد،ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره گفت: برگزاری این جشنواره نشان از مسئولیت پذیری مسئولان متولی حوزه آسیب های اجتماعی و اهالی رسانه است که امیدواریم سنوات آینده هم استمرار داشته و با قوت بیشتری برگزار شود.

سلیمان الله مرادی با اشاره به اینکه بزرگترین آسیب دامنگیر جامعه ما عنصر بی تفاوتی است، عنوان کرد: بی تفاوتی نسبت به مشکلات هم چون روزمرگی دامن گیر حوزه رسانه و دیگر بخش های جامعه شده است‌.

وی اظهارداشت: افراد توانمند و شاخص و بزرگی در استان داریم ولی متاسفانه آنگونه که باید و شاید در بطن جامعه حضورپیدا نمی کنند.

الله مرادی از دیگر آسیب های جامعه را سپردن کارها به افراد غیرمتخصص خواند و افزود: آسیب زائده زندگی اجتماعی است و دراین میان قانون گریزی قدم نخست بروز آسیب اجتماعی در جامعه محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر آحاد مردم مطابق قانون عمل کنند آسیبی گریبانگیر جامعه نخواهد شد، ادامه داد: هر رسانه ای که بدون مبنای علمی اقدام به نقد کند بی شک بتدریج اعتماد مخاطبان خود را از دست می دهد.

وی با بیان اینکه بیان ایراد ونقد کار سهل و آسانی است، عنوان کرد: از دیگر مشکلات موجود در عرصه رسانه مربوط به تولید محتوا است و متاسفانه اکثر اخبار منتشر شده در رسانه های استان ما محتوای یکسانی دارند واین آسیب است.

این پیشکسوت حوزه رسانه کردستان اظهارداشت: رکن چهارم دموکراسی در کشورما هم چون سه رکن دیگر قدرت ندارد که بخشی از این مسئله به عدم شناخت مسئولان از رسانه و قسمتی هم به خود رسانه برمی گردد.

علیرضا خوش گفتار هم در این جشنواره با اشاره به نظریه چهارموج جهانی الوین تافلر، گفت: موج نخست که انقلاب کشاورزی بود ارتباطات مردم شفاهی بود.

وی با اشاره به اینکه با وقوع موج دوم یا همان انقلاب صنعتی تغییرات اساسی در جوامع ایجاد شد، عنوان کرد: از سال۱۹۵۰ دنیا وارد موج‌فراصنعتی شد از دو دهه پیش هم عصر دیگری به نام ارتباطات شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برخی جوامع مثل کشورما موج های مذکور را به طور همزمان درک کرد، بیان کرد: وقتی کشوری این موج ها را باهم درک کند تصویر آینده برای مردم شکننده خواهد بود و دولتمردان در فضای آسیب های اجتماعی قرار می گیرند و فضای ناگریزآسیب ها هم شکل می گیرد.

معاون اطلاعات و اخبار صداوسیمای مرکز کردستان ادامه داد: وقتی امید به آینده لابه لای این موارد از دست می رود شاهد وقوع آسیب هایی هم چون اعتیاد خواهیم بود.

خوش گفتار با طرح این سوال که آیا اعتیاد مسئله ای ارتباطی و رسانه ای است، بیان کرد: زمانی مسئله ای ارتباطی است که به کمک ارتباطات هم قابل حل باشد .

وی ادامه داد: زمانی مسئله ای به دلیل نقص ارتباطی در جوامع به ویژه خانواده شکل گرفته باشد با ارتباطات می توان آن را رفع کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان هم در این جشنواره با اشاره به اینکه این جشنواره در بخش های خبر، مصاحبه، گزارش، عکس، کاریکاتور، تیتر، یادداشت و سرمقاله برگزار شده است، گفت: تلاش ما این است که در سنوات آینده بتوانیم در سطح منطقه ای این جشنواره را برگزار کنیم.

سلیم کریمی با اشاره به اینکه رسانه بزرگترین ابزار در انتقال دانش واطلاعات است، عنوان کرد: بی شک برای تقویت جایگاه چنین ابزاری نیاز به برگزاری همایش ها و جشنواره های تخصصی است.

شهریار اسکویی یکی از اعضای انجمن معتادان گمنام کردستان هم دراین جشنواره با اشاره به اینکه درایران 500 هزار نفر معتاد بهبود یافته داریم، گفت: 3هزار و200 نفر معتاد بهبود یافته دراستان کردستان عضو این انجمن هستند.

وی با بیان اینکه در 138 کشور دنیا انجمن معتادان گمنام فعالیت می کنند، بیان کرد: روش درمانی این انجمن بهره مندی از اصول 12 قدم است.

وی با اشاره به اینکه این انجمن تحت نظر هیچ ارگان و نهادی نیست، ادامه داد: تمامی خدماتی که به معتادان بهبود یافته ارائه می شود کاملا رایگان است.

اسکویی از رسانه ها خواست پیام این انجمن را به گوش معتادان سطح استان برسانند،اظهارداشت: همه ما وظیفه داریم که فرد معتاد را از دام اعتیاد نجات دهیم.