خبرنگار مهر رتبه نخست بخش خبر جشنواره آسیب های اجتماعی را کسب کرد

به گزارش خبرنگارمهر، اختتامیه نخستین جشنواره رسانه و کاهش آسیب های اجتماعی اعتیاد شامگاه پنج شنبه با معرفی برگزیدگان و با حضور جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه استان در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزارشد.

هیئت داوران بخش های مختلف این جشنواره متشکل از مجید سلیمانی مدیر خبرگزاری ایرنا کردستان، شیروان یاری خبرنگار هفته نامه سیروان، مرتضی حق بیان سردبیر دیار کهن، امیر سهیلی از کارتونیست های استان و بختیار صمدی از عکاسان خبری استان بود.

با رای هیئت داوران در بخش خبر چنورصادقی از خبرگزاری مهر رتبه نخست، حسن حسین زاده از خبرگزاری ایرنا رتبه دوم و ئاری عبدی از ماهنامه کورده واری رتبه سوم را کسب کردند.

دربخش تیتر هم با رای هیئت داوران حسن حسین زاده از خبرگزاری ایرنا رتبه نخست، مهوش رحیمی از سایت آفتاب دل رتبه دوم و صلاح الدین ساعدی از ماهنامه کورده واری رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

با رای هیئت داوران در بخش گزارش هم شیرین مرادی از خبرگزاری فارس رتبه اول، ویدا باغبانی از خبرگزاری ایسنا رتبه دوم و ژاله گرگانی از خبرگزاری ایرنا و غریبه رحیمی از سایت آفتاب دل به طور مشترک رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش یادداشت هم با رای هیئت داوران یحیی صمدی از هفته نامه ریباز رتبه اول، اسرین کنعانی از سایت کرددانش رتبه دوم و صلاح الدین ساعدی از کورده واری رتبه سوم را به خود اختصاص دادند و آثار روناک کنعانیان وعدالت ناصری هم تقدیرشدند.

هیئت داوران در بخش گفتگو هیچ کدام از آثار را حائز رتبه اول ندانستند، و در این بخش رتبه دوم را به طور مشترک رزیتا قادری از روزنامه همشهری و جمیله معظمی از خبرگزاری ایسنا و رتبه سوم را هم به طور مشترک فاطمه ملایی از خبرگزاری فارس و هیوا محمدپور از سایت بارانی نیوز شهرستان دیواندره کسب کردند.

در بخش کاریکاتور هم سیامک غلامی از ماهنامه کورده واری رتبه دوم و محمد سامان صولی هم از ماهنامه کورده واری رتبه سوم را کسب کردند و دراین بخش هم اثر نگین وکیلی شایسته تقدیر شناخته شد.

هیئت داوران در بخش عکس هم اثری را شایسته رتبه اول ندانستند و رتبه دوم این بخش را به طور مشترک فرشید اردلان از خبرگزاری ایسنا و الهام امی از خبرگزاری میزان به خود اختصاص دادند و و سیدمصلح پیرخضرانیان از خبرگزاری ایرنا هم شایسته تقدیرشد.

چهار اثر هم ازسرکوت محمدی، فرید آریانژاد، فخرالدین صفارنیا ودلنیا محمدی در حوزه فیلم برگزیده شدند و در بخش ویژه هم از جباردستباز از هفته نامه ده نگی کردستان تجلیل شد.