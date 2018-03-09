ممانعت تروریستها از خروج ساکنان غوطه شرقی/آوارگی ده ها هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ولادیمیر زلوتوخین، رئیس مرکز روسی آشتی ملی مستقر در سوریه عنوان داشت: دست کم ۱۵۰۰ تن از ساکنان غوطه شرقی آماده ترک کردن این منطقه تحت محاصره هستند اما گروه های مسلح هم چنان مانع خروج آنها از این منطقه می شوند.

وی در ادامه افزود: سرکردگان این گروه های مسلح تمام تلاش خود را برای ممانعت از خروج مردم از غوطه شرقی می کنند. ساکنان مناطق جسرین، حموریه، سقبا، کفر باتنه و خاز آماده ترک غوطه شرقی هستند.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که درگیری های شدید در غوطه شرقی باعث آوارگی و فرار بیش از ۵۰ هزار تن از ساکنان شهرهای حمریه، مسرابا و مدیره به سمت منطقه دوما شده است.

وی در ادامه افزود: این افراد مجبور شده اند به سمت مناطق داخلی غوطه که تحت کنترل گروه های تروریستی از جمله گروه های مرتبط با القاعده است بگریزند.

سازمان پزشکان بدون مرز نیز از کشته شدن بیش از هزار تن و مجروح شدن بیش از ۴۸۰۰ تن در جریان درگیری های غوطه خبر داد.