رنکینگ المپیکی مارس اعلام شد/ تکواندوکاران ایرانی در میان برترین‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، سایت رسمی فدراسیون جهانی رده بندی المپیکی تکواندوکاران در ماه "مارس" را اعلام کرد، امتیازات این رنکینگ تا پایان مسابقات ماه "فوریه" ۲۰۱۸ لحاظ شده است.



در این رنکینگ امتیازات ماه فوریه سال ۲۰۱۴ به طور کل از جدول رده‌بندی حذف و از امتیازات ماه های دیگر از این سال ۷۵ در صد کم شده است؛ امتیازات ۲۰۱۵، ۵۰ درصد (ماه فوریه ۷۵ درصد)؛ امتیازات ۲۰۱۶، ۲۵ درصد(ماه فوریه ۵۰ درصد) کاهش پیدا کرده و امتیازات ماه فوریه سال ۲۰۱۷، ۲۵ درصد کسر شده است.



در آخرین رده بندی که از سوی فدراسیون جهان اعلام شد، در وزن اول المپیکی فرزان عاشورزاده با ۳۱۸/۷۱ امتیاز در رده سوم قرار دارد، آرمین هادی‌پور نیز ۲۶۲/۴۴ امتیاز رده ششم را به خود اختصاص داده است.



ابوالفضل یعقوبی نماینده وزن ۶۸- کیلوگرم کشورمان نیز با ۲۰۰/۰۳ امتیاز در رده هفتم جای گرفته است. مهدی خدابخشی نیز که با آغاز سال جدید میلادی در وزن ۸۰- کیلوگرم مبارزه خواهد کرد در این وزن با ۲۰۲/۳۶ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار دارد.



سجاد مردانی نماینده سنگین وزن کشورمان نیز با ۲۹۵/۸۷ امتیاز در رده ششم قرار دارد.



در گروه زنان مبینا نژاد کته‌سری در وزن ۴۹- کیلوگرم که به تازگی در رنکینگ بزرگسالان قرار گرفته است با ۸۰ امتیاز رده ۴۵ این وزن را به نام خود ثبت کرده و ناهید کیانی نیز با ۷۷/۲۸ امتیاز در رده ۴۹ قرار دارد.



کیمیا علیزاده در وزن ۶۷- کیلوگرم با ۷۹/۵۰ امتیاز رده ۳۸ این وزن را به خود اختصاص داده است. اکرم خدابنده نماینده وزن چهارم نیز با ۹۰/۹۲ امتیاز در رده ۳۱ قرار گرفته و زهرا پوراسماعیل نیز با ۸۹/۱۴ امتیاز رده ۳۲ را به نام خود ثبت کرده است.



رنکینگ المپیکی



وزن ۵۸- کیلوگرم:

۱- "تای هون کیم" از کره‌جنوبی ۵۹۶/۱۸ امتیاز

۲- "کارلوس ناوارو" از مکزیک با ۳۳۳/۴۱ امتیاز

۳- "فرزان عاشورزاده" از ایران با ۳۱۸/۷۱ امتیاز

۴- "جیسوس تورتوسا" از اسپانیا با ۳۱۷/۶۶ امتیاز

۵- "سزار رودریگوئز" از مکزیک با ۲۸۱/۷۰ امتیاز

۶- "آرمین هادی‌پور" از ایران با ۲۶۲/۴۴ امتیاز

...

۳۳- "محمد کاظمی" از ایران ۸۸/۰۱ امتیاز



وزن ۶۸- کیلوگرم:

۱- "دای هون لی" از کره جنوبی ۵۸۸/۴۰ امتیاز

۲- "جوآد آچاب" از بلژیک ۳۹۸/۴۶ امتیاز

۳- "احمد ابوغاش" از اردن با ۳۶۸/۸۱ امتیاز

...

۷- "ابوالفضل یعقوبی" از ایران با ۲۰۰/۰۳ امتیاز

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۲۵- "میرهاشم حسینی" از ایران با ۱۲۰/۴۶ امتیاز

...

۵۳- "سینا بهرامی" از ایران با ۷۷/۱۱ امتیاز

...

۵۵- "بهنام اسبقی" از ایران با ۷۵/۶۳ امتیاز

...

۵۸- " سروش احمدی" از ایران با ۷۲/۲۰ امتیاز



وزن ۸۰- کیلوگرم:

۱- "چیک سی سه" از ساحل عاج با ۵۱۵ امتیاز

۲- "میلاد بیگی" از آذربایجان با ۴۴۴/۹۳ امتیاز

۳- "ماکسیم خراماتکوف" از روسیه با ۳۲۲/۴۰ امتیاز

...

۱۱- "مهدی خدابخشی" از ایران با ۲۰۲/۳۶ امتیاز

...

۴۴- "احمد محمدی" از ایران با ۸۰/۴۲ امیاز



وزن ۸۰+ کیلوگرم:

۱- "ولادیسلاو لارین" از روسیه با ۴۳۳/۰۹ امتیاز

۲- "رادیک ایسایف" از آذربایجان با ۴۲۳/۱۴ امتیاز

۳- "عبدل ایسوفو" از نیجر با ۴۱۶ امتیاز

...

۶- "سجاد مردانی" از ایران با ۲۹۵/۸۷ امتیاز

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۲۹- "سعید رجبی" از ایران ۱۱۷/۳۸ امتیاز