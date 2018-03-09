روحانی هفته آینده به کرمانشاه سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور کشورمان، نیمه دوم هفته آینده برای بازدید از روند خدمت رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه، به این استان سفر خواهد کرد.

روحانی در این سفر، خط راه آهن کریدور غرب کشور در کرمانشاه را افتتاح می کند.