به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری با بیان اینکه مصوبه لغو برج باغ ها در دستور جلسه یکشنبه این هفته شورای شهر قرار گرفته است گفت: با توجه به دغدغه های جدی در خصوص از بین رفتن باغات و درختان شهر تهران در شورا ، کمیسیون شهرسازی ومعماری طی بررسی های جامعی که انجام داد نهایتا، طرح مربوط به لغو مصوبه برج باغ ها که در سال ۸۳ به تصویب رسیده بود را حدود دو ماه پیش تصویب کرد و به هیات رئیسه شورا ارائه داد.

سالاری ادامه داد: متاسفانه بدلیل وصول لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران و مجموعه ای از دستور جلسات دیگر فرصت برای بررسی طرح مذکور نشد اما با پیگیری های کمیسیون شهرسازی و معماری شورا این موضوع در دستور جلسه یکشنبه شورا قرار گرفت که امیدواریم با رای مثبت اعضای شورای پنجم شهر تهران ، شاهد پایان دادن به روند گذشته در بارگذاری در باغات باشیم.

وی در تشریح سابقه مصوبه برج باغ ها اظهارداشت: مصوبه برج باغ ها بر می گردد به تصمیم شورای شهر تهران در سال۸۲ که در آن زمان اعضای شورا با بیان اینکه مالکین باغات بدلیل عدم اجازه بار گذاری به انحاء مختلف نسبت به قطع درختان و خشکاندن باغات اقدام می کنند، بندی را به مصوبه حفظ و گسترش فضاهای سبز و باغات شهر تهران اضافه کردند که به موجب این بند ، املاکی که باغ شناخته می شوند، می توانند تمامی بارگذاری زیرپهنه های طرح تفصیلی که به این املاک و اراضی تعلق گرفته است را داشته باشند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:اعضای شورا در سال ۸۲ به زعم خودشان به منظور ایجاد انگیزه برای مالکین و صاحبان باغات برای حفظ درختان، یک طبقه هم مازاد بر بارگذاری طرح تفصیلی به عنوان بسته تشویقی برای املاک باغی در نظر گرفتند و به این ترتیب مصوبه برج باغ ها در شهر تهران شکل گرفت و در فرایند ابلاغ طرح جامع پیشنهاد الحاق به پیوست های طرح جامع را دادند.

سالاری در خصوص تبدیل مصوبه برج باغ ها به بحرانی برای نابودی باغات گفت: به موجب این مصوبه اساسا قسمت عمده باغات پراکنده و باغ شهر هاو باغ ویلاهای تهران از بین رفتند. چراکه به موجب مفاد طرح تفصیلی این حجم از بارگذاری در باغات با سطح اشغال ۳۰ درصد، در ارتفاع شکل می گیرد که البته شهرداری های مناطق نیز بعضا تا ۴۵ درصد سطح اشغال مجوز ساخت صادر کردند و همچنین بدلیل تکلیف طرح تفصیلی و نیاز ساختمان ایجاد شده به پارکینگ ، ضرورت داشت زیرزمین های زیادی احداث شود تا بتوانند پارکینگ های بارگذاری برج باغ را تامین کنند، به همین جهت رمپ و لوپ هایی در محدوده حیاط برج باغ ها شکل می گرفت و بدین ترتیب قسمتی از درخت ها در این رمپ و لوپ ها قطع می شد.

وی افزود: حتی شهرداری های مناطق در اجرای این مصوبه به بهانه تامین پارکینگ اجازه گودبرداری با سطح اشغال بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصدی در زیرزمین ها را هم می دادند .

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به تذکرات پی در پی خود در شورای چهارم اظهارداشت: در همان دوران ما با همکاری کمیسیون سلامت و محیط زیست شورا طرحی را تهیه کردیم وبه صحن شورا ارائه دادیم اما در فرایند تصویب به دلیل مخالفت ها از سوی برخی از اعضا، این طرح به سرانجام مطلوب نرسید.

وی افزود: لذا با آغاز دوره پنجم شورای شهر تهران، کمیسیون شهرسازی و معماری این موضوع را بصورت جدی در اولویت کار خود قرار داد ونهایتا حدود دو ماه پیش در تعامل با کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری، طرح لغو مصوبه برج باغ ها موضوع مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۵۰۱/۹۵۹ سال ۱۳۸۳به هیات رییسه شورای شهر ارائه شد که امیدواریم در روز یکشنبه که همزمان با هفته درختکاری هم است شورای پنجم یک خبر خوب را به مردم و مدافعین و فعالان حوزه محیط زیست و فضای سبز مژده دهد