به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در انتقاد از برخورد «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین با فعالین حقوق بشر، گفت: با توجه به این رفتارها، وی نیازمند مراجعه به یک روانپزشک است.

رعد الحسین در ادامه گفت: این حملات بی‌پاسخ نمی‌ماند و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید در این باره موضعی اتخاذ کند.

گفتنی است این اظهارات رعد الحسین در واکنش به تروریست خواندن یکی از بازرسین سازمان ملل، یکی از نمایندگان سابق فیلیپین و ۴ کشیش سابق کلیسای کاتولیک ایراد شد.

کمیسر عالی حقوق بشر در نهایت گفت: دوترته باید مورد آزمایش روانشانسی قرار بگیرد. اظهارات وی پذیرفتنی نیست.