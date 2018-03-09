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۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۵۳

کمیسر عالی حقوق بشر: رفتار «دوترته» بی‌پاسخ نمی‎ماند

کمیسر عالی حقوق بشر: رفتار «دوترته» بی‌پاسخ نمی‎ماند

رئیس جمهوری فیلیپین از سوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به دلیل بی احترامی به فعالین حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «زید رعد الحسین» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در انتقاد از برخورد «رودریگو دوترته» رئیس جمهوری فیلیپین با فعالین حقوق بشر، گفت: با توجه به این رفتارها، وی نیازمند مراجعه به یک روانپزشک است.

رعد الحسین در ادامه گفت: این حملات بی‌پاسخ نمی‌ماند و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید در این باره موضعی اتخاذ کند.

گفتنی است این اظهارات رعد الحسین در واکنش به تروریست خواندن یکی از بازرسین سازمان ملل، یکی از نمایندگان سابق فیلیپین و ۴ کشیش سابق کلیسای کاتولیک ایراد شد.

کمیسر عالی حقوق بشر در نهایت گفت: دوترته باید مورد آزمایش روانشانسی قرار بگیرد. اظهارات وی پذیرفتنی نیست.

کد مطلب 4247177
مریم خرمایی

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