تحولات سوریه؛ ورود کمک های بشردوستانه به غوطه شرقی/حمله تروریستها به غیرنظامیان

ورود کاروان حاوی کمک های بشردوستانه به غوطه شرقی و حمله گروه های مسلح به سمت غیر نظامیانی که قصد خروج از این منطقه را دارند از تازه ترین تحولات سوریه است.