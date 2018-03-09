  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۵۵

تحولات سوریه؛

ورود کمک های بشردوستانه به غوطه شرقی/حمله تروریستها به غیرنظامیان

ورود کمک های بشردوستانه به غوطه شرقی/حمله تروریستها به غیرنظامیان

ورود کاروان حاوی کمک های بشردوستانه به غوطه شرقی و حمله گروه های مسلح به سمت غیر نظامیانی که قصد خروج از این منطقه را دارند از تازه ترین تحولات سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که کاروان حاوی کمک های بشر دوستانه توانست امروز(جمعه) وارد غوطه شرقی واقع در حومه دمشق شود.

این کاروان حاوی ۲۴۰۰ بسته غذایی برای ۱۲ هزار سوری در کنار بیش از سه هزار کیسه آرد است.

از سوی دیگر هیثم ابوسعید مسئول بخش خاورمیانه کمیته بین المللی حقوق بشر تاکید کرد که جبهه النصره و گروه های مسلح تکفیری مسئول مانع تراشی در مسیر حل و فصل درگیری ها در غوطه شرقی هستند.

وی در ادامه افزود: این گروه های مسلح مانع خروج غیر نظامیان از این منطقه میشوند که نقض آشکار توافق نامه های حقوق بشر محسوب میشود.

بر اساس تازه ترین اخبار از سوریه عناصر وابسته به گروه های تروریستی به سمت خودروهای حامل غیر نظامیانی که قصد خروج از غوطه شرقی را دارند شلیک می کنند.

کد مطلب 4247193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها