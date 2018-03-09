ورود کمک های بشردوستانه به غوطه شرقی/حمله تروریستها به غیرنظامیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که کاروان حاوی کمک های بشر دوستانه توانست امروز(جمعه) وارد غوطه شرقی واقع در حومه دمشق شود.
این کاروان حاوی ۲۴۰۰ بسته غذایی برای ۱۲ هزار سوری در کنار بیش از سه هزار کیسه آرد است.
از سوی دیگر هیثم ابوسعید مسئول بخش خاورمیانه کمیته بین المللی حقوق بشر تاکید کرد که جبهه النصره و گروه های مسلح تکفیری مسئول مانع تراشی در مسیر حل و فصل درگیری ها در غوطه شرقی هستند.
وی در ادامه افزود: این گروه های مسلح مانع خروج غیر نظامیان از این منطقه میشوند که نقض آشکار توافق نامه های حقوق بشر محسوب میشود.
بر اساس تازه ترین اخبار از سوریه عناصر وابسته به گروه های تروریستی به سمت خودروهای حامل غیر نظامیانی که قصد خروج از غوطه شرقی را دارند شلیک می کنند.
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