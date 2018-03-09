جوانان در مدارس حوزه های علمیه تحصیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به اینکه یکی از برکات خمس، تامین هزینه حوزه‌های علمیه است بیان داشت: برخی مؤدبانه نسبت به هزینه شدن خمس در حوزه های علمیه اعتراض دارند و ناخواسته در راهی قدم گذاشته اند که وهابیت با ایجاد شبهات سعی در تخریب اسلام دارد.

وی تاکید کرد: فراگیری اسلام و فرامین دینی از جایگاه مهمی برخوردار است و نوجوانان و جوانان را به تحصیل در حوزه های علمیه تشویق کنید و خانواده ها سعی در آموزش جوانانش در حوزه های علوم دینی کنند.

آیت الله نعیم آبادی اظهارداشت: برای ترویج دین و رفع شبهات در روستاها و شهرهای دور دست استان، باید جوانانی داوطلب از محل زندگی خود جهت تحصیل در حوزه های علیمه به شهرهای بزرگ سفر کنند و پس از پایان تحصیل به عنوان مروجین دین به شهرها و روستاهای خود بازگردند.

خظیب نماز جمعه بندرعباس با بیان اینکه برخی اسلام را دین افسانه ای می نامند، بیان داشت: هر کس دین را قبول نداشته باشد حق دارد بگوید چرا خمس برای حوزه‌های علمیه هزینه می‌شود و این حرف جای تعجب نیست، اما مؤمنی که معتقد به جاودانگی دین مبین اسلام است اگر حرف‌های دشمن را بر زبان جاری کند باید متعجب بود.

وی ابرازداشت: کسانی که خمس پرداخت نمی‌کنند از دعای امام زمان (عج) بی‌بهره‌اند، بنابراین باید مواظب باشیم زبان ما مانع از پرداخت خمس توسط دیگران نشود.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه باید حوزه‌های علمیه را شناخت تاکید کرد: جوانان برای نجات و هدایت خود و جامعه در حوزه‌های علمیه ثبت‌نام کنند.

همه باید چشم و گوش قانون شوند تا تخلفات کمتر شود و تا زمانی که انسان نسبت به اتفاقات پیرامونش واکنشی ندهد و برایش اهمیت نداشته باشد، دزدی هم وجود دارد.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه رشوه دهندگان سخت ترین دست ها را عاقبت باز می کنند زیرا پول پر جاذبه است، اضافه کرد: خلاف قانون خلاف قانون است و با هر خلاف قانونی مقابله می‌کنم، بی‌قانونی خطرناک است.

آیت الله نعیم آبادی با بیان اینکه زندگی حضرت زهرا (س) زندگی عجیب و مفیدی برای الگو است، اضافه کرد: بانوان باید حضرت زهرا (س) را الگوی خود قرار دهند نه الگوهای غربی که خود در سرگردانی به سر می‌برند.

وی با اشاره به اینکه اگر عزت و کرامت می‌خواهیم باید مثل زهرا (س) زندگی کنیم، بیان کرد: اگر حضرت زهرا (س) نبود و فرزندان پاک خود را اینگونه پرورش نمی داد هیچ گاه اسلامی هم وجود نداشت.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: متاسفانه اطلاعات ما آنگونه که باید از حضرت فاطمه (س) به عنوان یک بانوی معصوم باشد، نیست و باید این اطلاعات تقویت و سیره فاطمی در خانواده ها جاری شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان به سالروز تاسیس بنیاد شهید در روز ۲۲ اسفند ۵۸ به فرمان امام راحل اشاره کرد و تصریح نمود: ۱۳ ماه بعد از تشکیل انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره) این نهاد را تشکیل داد که نشان از نگاه ژرف ایشان به مقام شهید و شهادت داشت، به فرموده امام راحل اگر شهادت والاست خانواده شهید هم والاست.