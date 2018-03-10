۶۵۰میلیون دلار،هزینه ساخت سکوهای فاز ۲۲پارس جنوبی/نصب بعدی؛بهار۹۷

فرهاد ایزدجو در گفتگو با خبرنگار مهر هزینه ساخت چهار سکو مربوط به فاز ۲۲ پارس جنوبی را حدود ۶۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: هزینه ساخت سکویی که عملیات ساخت آن به اتمام رسیده و روز پنج شنبه بارگیری شد، حدود یک چهارم این مبلغ و به طور تقریبی ۱۷۰ میلیون دلار است.

وی درباره منبع تامین مالی این پروژه تصریح کرد: بخشی از این تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز از منابع داخلی وزارت نفت انجام شده است.

ایزدجو همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در ارتباط با وعده غلامرضا منوچهری، معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران در اسفند ماه سال ۹۵ برای بارگیری این سکو در تیر ماه سال جاری، توضیح داد: ممکن است به دلیل پرداخت های مالی از سوی پیمانکاران اندکی تاخیر ایجاد شده باشد اما آنچه اهمیت دارد، ساخت و اتمام همزمان و کامل بخش های مختلف هر فاز است.

طبق گفته این مقام مسوول، در حال حاضر سکوی A فاز ۲۴ نیز آماده نصب است و حتی قرار بود سکوی فاز ۲۲ و فاز ۲۴ همزمان با هم بارگیر و عازم محل نصب شوند، اما برای اینکه میزان ریسک را به حداقل کاهش دهیم از انجام همزمان این امر منصرف شدیم. البته لازم به تاکید است که تمام محاسبات لازم برای انجام هم زمان نصب این دو سکو به طور کامل انجام شده بود ، اما پیش بینی می شود نصب سکویA فاز ۲۴ در فروردین ماه سال آینده انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی روز پنج شنبه، از یارد صدرا در استان بوشهر بارگیری و برای نصب نهایی، راهی آبهای خلیج فارس شد.