تلاش برخی برای سکولار شدن نظام/مسئولان هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه کرج ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) که مزین به نام «روز زن» است را تبریک گفت و اظهار کرد: نظام اسلامی برای زن روزی را در نظر گرفته است و غرب نیز برای روز زن زمانی را مشخص کرده است این در حالی است که نگاهها باهم متفاوت است.
وی بابیان اینکه زنان در غرب از کرامت دور میشوند، گفت: آنها با الفاظی دهنپر کن و شعارهای خالی از حقیقت مرتبه انسانی زن را در حد یک کالا پایین میآورند.
خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه در نظام سرمایهداری غرب زنان بهترین ابزار رسانه هستند، گفت: زنان در غرب وسیلهای برای تبلیغات و سود بیشتر هستند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه نهاد خانواده در غرب تحت شعاع قرارگرفته و از بین رفته است، گفت: در نظام لیبرالی غرب به زن اجازه داده نمیشود از منجلابی که در آن قرار دارد نجات پیدا کند.
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه مسئولیت زنان در جامعه اسلامی انسانسازی است، گفت: زن در اسلام ریحانه است.
وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت بیانات رهبری درباره عفاف و حجاب، گفت: دشمنان به دنبال زیر سؤال بردن فلسفه حجاب هستند و از هرکسی که در این زمینه به آنها کمک کند، حمایت میکنند.
به اهالی فتنه میدانی برای جولان داده میشود، دستگاههایی که باید مقابله کنند کاری انجام نمیدهند، نتیجهاش برگزاری مراسم رقص دختران و خوانندگی زنان میشودخطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه وقتی گفته میشود خط قرمز نظام اهالی فتنه هستند و نباید مسئولیت داشته باشند برخی بیتوجهی میکنند، گفت: آنها نظام را قبول ندارند و برای براندازی تلاش کردند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه اهالی فتنه از هیچ فرصتی برای ضربه زدن بهنظام نمیگذرند، گفت: بسیاری از اهالی فتنه مدعی هستند که اعتقادی به سهمیه جنسیتی ندارند، یعنی برخلاف اسلام سخن میگویند.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه وقتی به اهالی فتنه میدان برای جولان داده میشود و دستگاههایی که باید مقابله کنند کاری انجام نمیدهند، نتیجهاش برگزاری مراسم رقص دختران و خوانندگی زنان میشود.
وی با اشاره به اینکه برخی جلسه برگزار میکنند و درباره کسی که امام وی را مسلمان نمیدانست سخن میگویند، گفت: اوایل انقلاب نام این شخص بر خیابانی نهاده شد و مردم واکنش نشان داده و نام خیابان را به ولیعصر تغییر دادند.
خطیب جمعه کرج با اشاره به ساخت فیلمهایی در شبکه خانگی که به مردم القاء میکنند مصدق ناجی ملت است، گفت: این شخص در مسلمان بودنش شک وجود دارد و باید درباره اقدامات و بلاهایی که بر سر کشور آورده است روشنگری انجام شود.
ما نمیخواهیم محبوبیت اجتماعی دولت کمرنگ شود، ما نمیخواهیم ببینیم که مردم براثر بدعمل کردن مسئولان بیاعتماد میشوندنماینده ولیفقیه در استان البرز بابیان اینکه برخی تلاش میکنند نظام را سکولار کنند، گفت: مسئولان باید هوشیارتر باشند.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه نباید اشخاص فتنهگری که صلاحیت سیاسی و اخلاقی ندارند و مقید به اسلام نیستند مسئولیت داشته باشند، گفت: این خواسته ملت ایران اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه عدهای تلاش میکند خلاف شرع را تئوریزه کنند، گفت: برای این مهم بزرگان و امام راحل را شاهد میگیرند و در برخی روزنامهها درباره حجاب مطالبی مینویسند که درست نیست بهطوریکه با واکنش رهبری مواجه شدهاند.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه برخی مدعی هستند که شهید بهشتی باحجاب اجباری مخالف بوده است، گفت: درحالیکه این ادعا کذب محض است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به سخنان وزیر کشور که چند روز گذشته گفته است؛ «نگاه ما به حجاب فرهنگی است»، گفت: بیحجابی هنجارشکنی فرهنگی است مثل بسیاری از معضلات احتیاج به برخورد دارد.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه ما نمیخواهیم دولت را درمانده ببینیم، گفت: ما نمیخواهیم محبوبیت اجتماعی دولت کمرنگ شود، ما نمیخواهیم ببینیم که مردم براثر بدعمل کردن مسئولان بیاعتماد میشوند.
چرا برخی میخواهند با ناسزاگویی کمبودها را جبران کنند، ناسزا و فحش که شغل ایجاد نمیکند مگر اینکه بگویم این عمل شغل استوی با اشاره به اینکه چرا مسئولان به عملکرد خودشان نگاه نمیکند، گفت: چرا برخی میخواهند با ناسزاگویی کمبودها را جبران کنند، ناسزا و فحش که شغل ایجاد نمیکند مگر اینکه بگویم این عمل شغل است.
خطیب جمعه کرج بابیان اینکه ناسزاگویی تورم را از بین نمیبرد، گفت: برخی مسئولان فکر میکنند گروههای سیاسی فقط مخالف آنها هستند، مردم عادی نیز که فقر و تورم و بیکاری و ویژه خواری ناراحت هستند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه مردم منتقد عملکرد برخی از مسئولان هستند، گفت: ما نمیخواهیم عملکرد نادرست مسئولان آنها را به اصل ۸۹ قانون اساسی برساند.
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه دشمن متوجه شده که برخی از مسئولان واداده غرب هستند، گفت: دشمن با چنین آگاهیهای علیه منافع ملی ما اقدام میکند.
وی با اشاره به اینکه سفیر ما در انگلستان اعلام میکند درباره یمن با انگلیس به توافق رسیدیم، بلافاصله دولت انگلیس کمک ایران به مردم یمن را محکوم و علیه کشورمان به سازمان ملل قطعنامه میدهد.
لزوم ساماندهی گلرزار شهدای امامزداه محمد (ع) کرج
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری به اهمیت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال که قدم بزرگی برای تقویت اعتماد افکار عمومی است اشاره کرد و افزود: ممکن است برخی دولتیها و کسانی که دستشان آلوده به برداشت از بیتالمال و جریانهای مافیای اقتصاد است از این طرح استقبال نکنند و سعی کنند نمایندگان مجلس را منصرف کنند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید این طرح را امضا کنند، گفت: به همهکسانی که با فساد مقابله میکنند میگویم از شما حمایت میکنیم.
آیتالله حسینی همدانی در بخش دیگری از با اشاره فرار رسیدن روز ۲۲ اسفند روز شهید، گفت: اردوهای راهیان نور از اهمیت بالایی برخوردار است و موجب انتقال روحیه شهادتطلبی و ایثار به نسل نو میشود.
وی با اشاره به اهمیت تکریم خانوادههای شهدا، گفت: تکریم خانواده شهدا و توسعه افکار شهدا بر عهده بنیاد شهید است.
خطیب جمعه کرج با اشاره به استقرار چهارمین گلزار شهدای کشور در کرج، گفت: بیش از ۴ سال میگذرد و گلزار شهدای امامزاده محمد کرج هنوز ساماندهی نشده است، متولیان امر برای ساماندهی این مهم از هیچ تلاشی فروگذار نباشند.
انتقاد امام جمعه کرج به انتقال آب سد طالقان
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری با اشاره به اظهارات نخستوزیر رژیم صهیونیستی، گفت: وی در گفتگو با رئیسجمهور آمریکا گفته است ایران بزرگترین چالش پیش روی ما و همسایگان عرب است.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه نتانیاهو مدعی شده ایران در همهجا ازجمله در مرزهای ما ستیزهجویی میکند، گفت: نخستوزیر رژیم غاصب اسراییل مدعی شده باید شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل در ایران متوقف شود.
وی تأکید کرد: شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل همیشه بر زبان ملیت ایران اسلامی جاری است.
خطیب جمعه کرج در بخش دیگری با اشاره به انتقال آب طالقان به استانهای مجاور، گفت: با برخی از مسئولان صحبت کردهام نحوه انتقال آب سد طالقان برای محیطزیست و منابع طبیعی استان مشکلآفرین است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در خاتمه از رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی که نماینده مردم کرج است، خواست زودتر مسئله هشتگرد حل شود.
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