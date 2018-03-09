خانواده ها باید با کتاب آشتی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: بحث توسعه کتابخانه‌ها جای تلاش مضاعف دارد؛ همه تلاش می کنند تا ما به روزی برسیم که علاوه بر مدرک‌های تحصیلی از کتاب‌ها استفاده کنیم و سطح معلومات خود را بالا ببریم.

علی نیکنام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران نیز با بیان اینکه همزمان با سالروز تاسیس نهاد کتابخانه‌ های عمومی کشور پنج شنبه۱۷ اسفند ۲۸ باب کتابخانه عمومی منتخب استان تهران با اجرای طرح ملی کتابخانه گردی میزبان عموم مردم، مسئولان، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بود، گفت: در تهران برای استقبال از طرح ملی کتابخانه گردی و خانواده تلاش بسیاری شده است و فرصت خوبی است تا علاوه بر جذب مسئولان و علاقه‌مندان، افرادی را به حضور در کتابخانه دعوت کنیم که تاکنون هرگز به کتابخانه نیامده‌اند و این افراد بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند.

تلاش کرده ام در هر شهری خانواده را به یک کتابفروشی یا کتابخانه برسانم

حجت الاسلام دستجری امام جمعه شهرستان قوچان در این برنامه با اشاره به اینکه کتابخانه ها نیاز جامعه ما هستند گفت: مراکز کتاب ما اکنون در شهرهای خاص مستقراند اگر ما این مراکز را همه جا داشته باشیم خود به خود اثرش را در جامعه خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: ما هر مسافرتی که می‌رویم تلاش داریم یک جوری خانواده را به یک کتابفروشی یا کتابخانه برسانم. مسئولان می بایست به مردم بگویند که در سبد مصرف شان جایی برای کتابخوانی داشته باشند اگر اینطور نباشد مقصر ما هستیم. اگر چنین طرح هایی متعدد هم باشد و جذابیت داشته باشد خودش تشویق به خواندن است.

باید برای جذب جوان ها به کتابخانه تلاش کرد

استاندارد قم نیز در این مراسم عنوان کرد: به نظر من این طرح خیلی خوب بوده است. خواهشم از همه کسانی که زحمت می کشند کتابخانه ها را تجهیز و تقویت کنند و خصوصا برنامه هایی که در جهت جذب جوانان است را تقویت کنند.

صادقی گفت: ما اگر بتوانیم هر چند کند افرادی را که در معرض خطر فضای مجازی هستند و مشخص نیست چه موضوعاتی در آن اتفاق می افتد جذب کتابخانه ها کنیم خیلی کار بزرگی کرده ایم.

خانواده را باید از فضای مجازی به سوی مطالعه بکشانیم

احد ده بزرگی شاعر آیینی استان فارس به عنوان مدعو در این طرح گفت:‌ این اتفاق فرهنگی به نظر من می تواند انسان ساز باشد چرا که زیربنای فرهنگ ما کتاب انسان ساز قرآن کریم است.

ده بزرگی درباره رسانه‌های هجمه کننده به جوانان و نوجوانان و فضاهای نامناسب مجازی گفت:‌هر کسی که با کتاب آشنا شد از این مسائل محفوظ باقی می ماند و به بلوغ فکری می رسد مسئولان بهتر است از خانواده خود شروع کرده و خانواده خود را به کتابخانه ها بیاورند.

عمل مسئولان برای مردم تشویق به کتابخوانی است

حسین هاشمی تختی نماینده مردم در مجلس نیز درباره این طرح گفت: به نظر من بهتر است که سازمان های مردم نهاد بیشتر فعال شوند.

وی تاکید کرد: کتابخوانی می بایست با علاقه و عشق باشد و مردم خودشان در این عرصه ها فعال شوند. بنابراین تشویق ها می بایست غیر مستقیم باشد خود مسئولان اگر کتابخوان باشند و دغدغه داشته باشند خود به تشویق مردم می انجامد.

این نماینده مجلس گفت: وقتی مردم این مسئولان را ببینند که خودشان در برنامه های فرهنگی شرکت می کنند خود تأثیرش را می گذارد.

حضور هنرمندان و دعوت از خانواده ها برای مطالعه بیشتر

رضا رویگری نیز عنوان کرد: آرزو کرد مردم در اوقات فراغت به کتابخانه ها روی بیاورند و کتابخوانی خانوادگی شود.

وی تاکید کرد: همیشه به علاقه مندان بازیگری تاکید می کنم با خواندن کتاب موفق تر می‌شوند.

جهانگیر الماسی بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون نیز گفت: اینها همه مکمل طرح اولیه هستند اگر این جنبه‌ها رعایت نشود به نظر من انسان برای مطالعه دچار اختشاش ذهنی می‌شود. یکی از روش‌های کنترل ذهن به نظر من یا اذهان در دنیای معاصر و فضای مجازی که بمباران اطلاعات را شاهد هستیم، همین تشریح روش‌های مطالعه صحیح است وگرنه مطالعه خود به خود خطرناک می‌شود.

الماسی با تأکید بر روش مطالعاتی صحیح گفت: به جز حدس و گمان برای کتاب خواندن می‌بایست روش مطالعاتی داشته باشیم با اهداف علمی مختلف در حوزه‌های علوم انسانی، پایه، تجربی و حتی هنر و نمایش با گرایش‌های مختلف می‌توانیم در کتابخانه‌های همراهی و مشورت صحیح صورت دهیم.

وی با اشاره به اینکه کتابخانه به عنوان یک مجموعه ارائه دهنده مجموعه نظریات مستقل می‌تواند عمل کند، افزود: به نظر من این کار ارزنده کتابخوانه گردی می‌بایست در همه کتابخانه‌های ایران انجام شود البته اگر غیر مستقیم و بدون مسئولیت خیلی دقیق و ظریف صورت گیرد.

وی کتاب‌های مهم و قابل تأمل را آنهایی دانست که می‌توانند نظرگاه اجتماعی و زندگی خوبی برای مردم داشته باشند، گفت: روش مطالعات در کنار کتابخانه گردی مهم است اینکه ما چه کتابی بخوانیم در گذشته به ما می‌گفتند فلان کتاب‌ها را نخوانید یا مثلا کتابهای فلان نویسنده را بخوانیم این خود یک خط فکری برای ما بود حال خوشبختانه خود اهل کتاب سطح فکرشان بالا رفته و آزادانه می‌توانند انتخاب درست داشته باشند.