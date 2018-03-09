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۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

برای معاف شدت از تعرفه فلزات؛

اتحادیه اروپا به آمریکا ۳ ماه فرصت داد

اتحادیه اروپا به آمریکا ۳ ماه فرصت داد

اروپایی‎ها می‎گویند اگر تا ۹۰ روز دیگر مشمول معافیت از تعرفه فلزات نشوند، با آمریکا مقابله‌به‌مثل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا امروز جمعه اعلام کرد اگر ظرف ۹۰ روز آینده از تعرفه‌های تجاری آمریکا معاف نشود، با مراجعه به سازمان تجارت جهانی، در مقام پاسخگویی و مقابله‌به‌مثل برخواهد آمد.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به ترتیب ۲۵ و ۱۰ درصد تعرفه بر محصولات استیل و آلومینیوم وارداتی به این کشور وضع کرد و ازاین‌میان، تنها کانادا و مکزیک مشمول معافیت شدند.

این درحالی است که آلمان- بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا- نیز با حمایت از تصمیم اتحادیه، خواستار برگزاری مذاکرات چندجانبه برای رسیدگی به این موضوع شد.

محصولات فولادی، آلومینیومی و همچنین صنعتی، کشاورزی و مواد غذایی آمریکایی وجود دارند که در صورت عدم تغییر تصمیم واشنگتن، اتحادیه اروپا آماده وضع مالیات سنگین بر روی آنها است.

کد مطلب 4247266
مریم خرمایی

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