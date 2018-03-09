قهرمانی دانشگاه آزاد در لیگ برتر ووشو بانوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، در فصل جاری لیگ برتر ووشوی بانوان کشور، هفت تیم دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور ایذه، فولاد مبارکه سپاهان، هیات ووشوی شبستر، هیات البرز، هیات کردستان و کمیته شینگ یی چوان حضور داشتند و در یک گروه به صورت رفت و برگشت به مصاف هم رفتند.

هفته پایانی این مسابقات، امروز جمعه (۱۸ اسفندماه) در آکادمی ووشو برگزار شد و در نهایت دانشگاه آزاد با ۳۶ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و از عنوان قهرمانی خود با اقتدار دفاع کرد.پیام نور ایذه که در این فصل عملکرد خوبی از خود برجای گذاشت با ۳۰ امتیاز نایب قهرمان شد و فولادمبارکه سپاهان اصفهان با ۲۴ امتیاز به مقام سومی رسید.

در پایان مدال ها و جام قهرمانی تیم های برتر از سوی خانم «شهین نظری» نایب رئیس فدراسیون ووشو به تیم های اول تا سوم اهداء شد.

نتایج روز پایانی از این قرار است:

هفته سیزدهم:

* هیات البرز صفر - پیام نور ایذه ۱۲

* فولادمبارکه سپاهان ۴ - دانشگاه آزاد اسلامی ۸

* هیات شهرستان شبستر ۷ - شینگ یی چوان ۵

هفته چهاردهم:

* فولادمبارکه سپاهان ۱۲ - هیات کردستان صفر

* هیات شهرستان شبستر یک - پیام نوز ایذه ۱۱

* شینگ یی چوان صفر - دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲