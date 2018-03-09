بیانیه دفتر «آیت الله سیستانی» درباره اهمیت انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در بیانیه صادره از سوی دفتر آیت الله العظمی سید علی سیستانی مرجع شیعیان عراق آمده است: ای مردم عراق اهمیتی به وابستگی های عشایری و منطقه ای در انتخابات پیش روی عراق و انتخاب نامزدها ندهید بلکه به دنبال افراد با کفایت و شجاع بگردید.

در ادامه این بیانیه آمده است: در گذشته نامزد مورد نظر خود جستجو کنید و قبل از آنکه به کسی رأی دهید از صداقت او مطمئن شوید. انتخابات یک نیاز مبرم برای تحقق تغییرات در کشور از طریق مشارکت هوشیارانه به شمار می رود. افرادی را که هیچ خیری برای کشور نداشته اند کنار بگذارید.

در این بیانیه تاکید شده است: هیچ کسی منکر این قضیه نیست که عراق در شرایط اقتصادی و سیاسی سختی به سر می برد.انتخابات پارلمانی پیش رو در این کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و کسانی که در آن شرکت نمی کنند فرصت تعیین تکلیف آینده را به دیگران واگذاشته اند.