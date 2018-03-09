به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، پرویز منصوری اظهار داشت: دومین جشنواره عرضه و طبخ‌ ماهی‌ قزل‌آلای رنگین‌ کمان ۲۱ اسفندماه در شهرکرد برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: در راستای ترویج‌ مصرف آبزیان و آشنایی خانواده‌ها با مزایای‌ ماهی و گنجاندن‌ آن در سبد غذایی خانوار جشنواره عرضه و طبخ ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌ کمان برگزار می‌شود.

وی آشنایی خانواده‌ها با طبخ انواع ماهی، استفاده از پتانسیل‌های بالقوه هنر آشپزی به منظور جلب ذائقه مردم، آشنایی شرکت‌کنندگان با فواید و مزایای ماهی و فعالیت‌های آبزی‌پروری را ازاهداف این جشنواره عنوان کرد و گفت: ارائه انواع غذاهای طبخ شده با ماهی توسط شرکت‌کنندگان، عرضه فرآورده‌های آبزی‌پروری تولید شده در استان و اجرای برنامه‌های شاد و مفرح از بخش‌های اصلی این جشنواره هستند.

منصوری افزود: تاکنون ۱۰۰ نفر برای شرکت در این جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند که بعد از داوری به ۱۵ نفر از برگزیدگان لوح و جوایز ارزشمند اهدا می‌شود.