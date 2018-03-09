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۱۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

چهاردهمین جمعه خشم؛

وقوع درگیری شدید میان فلسطینیان و اشغالگران صهیونیست

وقوع درگیری شدید میان فلسطینیان و اشغالگران صهیونیست

اشغالگران صهیونیست به تظاهرات‌های فلسطینیان در محکومیت تصمیمات دونالد ترامپ در مورد قدس برای چهاردهمین جمعه متوالی حمله کرده و اقدام به سرکوب آنان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اشغالگران صهیونیست به تظاهرات‌های فلسطینیان در محکومیت تصمیمات دونالد ترامپ در مورد قدس برای چهاردهمین جمعه متوالی حمله کرده و اقدام به سرکوب آنان کردند.

بر اساس این گزارش، در پی این حملات، درگیری‌هایی در مناطق مختلف کرانه باختری، قدس و نوار غزه به وقوع پیوست.

اشغالگران صهیونیست به سمت تظاهرات‌کنندگان گلوله و گاز اشک‌آور شلیک کردند.

تا این لحظه چند جوان فلسطینی در کرانه باختری به ویژه اطراف رام الله به ضرب گلوله زخمی و شماری هم بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار خفگی شدند.

کد مطلب 4247309

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