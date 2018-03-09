وقوع درگیری شدید میان فلسطینیان و اشغالگران صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اشغالگران صهیونیست به تظاهرات‌های فلسطینیان در محکومیت تصمیمات دونالد ترامپ در مورد قدس برای چهاردهمین جمعه متوالی حمله کرده و اقدام به سرکوب آنان کردند.

بر اساس این گزارش، در پی این حملات، درگیری‌هایی در مناطق مختلف کرانه باختری، قدس و نوار غزه به وقوع پیوست.

اشغالگران صهیونیست به سمت تظاهرات‌کنندگان گلوله و گاز اشک‌آور شلیک کردند.

تا این لحظه چند جوان فلسطینی در کرانه باختری به ویژه اطراف رام الله به ضرب گلوله زخمی و شماری هم بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار خفگی شدند.