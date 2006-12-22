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۱ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۵۶

مدیر دفتر همکاری های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با مهر خبر داد:

امضاء بیش از 30 تفاهم نامه بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

امضاء بیش از 30 تفاهم نامه بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

33 تفاهم نامه همکاری های بین المللی با دانشگاه های خارجی، انجمن های علمی و بنیادهای بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به امضاء رسیده است.

دکتر حسن فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تفاهم نامه ها در راستای گسترش همکاری های علمی، آموزشی، اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی امضاء شده است.

وی امضاء این تفاهم نامه ها را زمینه ساز راه اندازی رشته های جدید در کشور ذکر کرد و گفت: توسعه و همکاری های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دیگر کشورها و زمینه تبادل انتقال تکنولوژی و دانش نوین از دیگر اهداف این تفاهم نامه ها است.

مشاور امور بین الملل ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یاد آور شد: فرصت های مطالعاتی در قالب تبادل استاد و استفاده از ظرفیت فیزیکی، آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این تفاهم نامه ها در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود 65 درصد تفاهم نامه ها در زمینه های پژوهشی و مابقی در حوزه آموزش علوم پزشکی قرار دارد.

کد مطلب 424735

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