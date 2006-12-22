امضاء بیش از 30 تفاهم نامه بین المللی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر حسن فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تفاهم نامه ها در راستای گسترش همکاری های علمی، آموزشی، اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی امضاء شده است.

وی امضاء این تفاهم نامه ها را زمینه ساز راه اندازی رشته های جدید در کشور ذکر کرد و گفت: توسعه و همکاری های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دیگر کشورها و زمینه تبادل انتقال تکنولوژی و دانش نوین از دیگر اهداف این تفاهم نامه ها است.

مشاور امور بین الملل ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یاد آور شد: فرصت های مطالعاتی در قالب تبادل استاد و استفاده از ظرفیت فیزیکی، آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این تفاهم نامه ها در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود 65 درصد تفاهم نامه ها در زمینه های پژوهشی و مابقی در حوزه آموزش علوم پزشکی قرار دارد.