کشفیات مواد مخدر درزنجان۳۰ درصد رشد دارد

سردار علی آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر به کشفیات مواد مخدر در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سال جاری اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در استان زنجان پلیس با تمام توان و نیرو برای مبارزه با مواد مخدر مدیریت لازم را دارد تا این معضل خانمان‌سوز را از بین ببرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه درمجموع ۶۶۱ معتاد متجاهر در استان زنجان وجود دارد، گفت: باید برخورد لازم و قاطع با این معتادین در استان انجام شود و در این میان جمع‌آوری این معتادین در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد دارد.

آزادی تأکید کرد: طی ۱۱ ماهه سال جاری در طرح پاک‌سازی مناطق آسیب‌پذیر استان بیش از هزار و ۳۹ معتاد و خرده‌فروش دستگیرشده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: شیوع مواد مخدر در هر جامعه آسیب‌های فراوانی به همراه دارد و علاوه بر خسارت‌های اقتصادی، ایجاد بی‌هویتی ملی و دینی در معتادان، زیان‌های اجتماعی، فروپاشی خانواده‌ها، بروز مشکلات را در پی دارد.

آزادی تصریح کرد: بیشتر مواد مخدر کشف‌شده از قاچاقچیان طی سال جاری مربوط به مواد مخدر سنتی است و مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر نیازمند عزم ملی است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: طی ۱۱ ماهه سال جاری بیش از ۳۰۸ بوته گل و کراس از قاچاقچیان در استان کشف‌شده است.