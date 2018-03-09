همه برندگان معرفی شدند/ ماجرای خواستگاری روی سن

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر، عصر جمعه ۱۸ اسفندماه و با اعلام برگزیدگان در خانه هنرمندان ایران به کار خود پایان داد.

این مراسم با حضور پرویز کرمی معاون بنیاد ملی نخبگان و دبیر جشنواره ایران ساخت، داریوش فرهنگ، ابوالفضل جلیلی، هوشنگ گلمکانی، عباس یاری، رضا درمیشیان، محسن خان جهانی، سیاوش صفاریان پور، اعضای هیأت داوران و جمع کثیری از عکاسان برگزار شد.

سیف الله صمدیان به همراه حاضران قبل از آغاز مراسم، با حضور در محوطه بیرونی خانه هنرمندان ایران، عکس یادگاری گرفتند.

حبیب رضایی درباره اجرای این مراسم گفت: پانزدهمین سال یعنی زمان بلوغ یک جشن است و سیف الله صمدیان از من خواست که اجرای این مراسم را قبول کنم. قرار نیست ما مثل جشنواره ملی فیلم فجر دو جایزه بدهیم بلکه افراد شایسته‌تر جایزه اعطا می‌شود.

سیف‌الله صمدیان در سخنانی با اشاره به سخنان حبیب رضایی، گفت: این رخداد به کمک ۳ هزار هنرمند تصویری برگزار می‌شود و هر سال به غیر از بخش‌های دیگر، با ۴۰ هزار عکس رسیده روبرو هستیم. کارتونیست‌ها، گرافیست‌ها و سینماگران نیز بسیار به ما کمک کردند که این جشنواره مستقل به خوبی برگزار شود.

وی اظهار کرد: ما در جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر به تفکرات هنرمندان اصلاً کاری نداریم و به همه جناح‌ها یکسان نگاه می‌شود و جشن تصویر سال، رخدادی خانوادگی است تا اتفاقات سالم فرهنگی رخ دهد.

صمدیان با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره بیان کرد: رشته‌های عکاسی، کارتون، گرافیک و عکس‌های موبایلی داشتیم. عکس‌های موبایلی امسال ابعاد هنری خاصی پیدا کرده بودند و در طبقه اول خانه هنرمندان به نمایش درآمدند.

وی افزود: بخش ایران ساخت را نیز با همراهی پرویز کرمی دبیرکل جشنواره ایران ساخت داشتیم که در این بخش هفت نفر جایزه می‌گیرند.

در ادامه، سامان احتشامی آهنگساز و نوازنده قطعات شاد از موسیقی کلاسیک خارجی و ایرانی را با پیانو اجرا کرد.

‌حبیب رضایی در بخش بعدی مراسم به مناسبت روز جهانی زن و میلاد حضرت فاطمه (س) از مردان حاضر در سالن خواست که به مدت یک دقیقه بانوان سالن را تشویق کنند.

در بخش بعدی مراسم، برگزیدگان بخش‌های مختلف جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر اعلام شدند:

عکس‌های بخش ایران ما

برندگان دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی عبارتند از فاطمه پیشخوان، احسان جزینی، فرناز دمنابی، سهیل زندآذر، امین فائزی، امیرحسین کمالی، محمدجواد مکتبی

عکس‌های بخش ایران ساخت

برندگان دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی عبارتند از مژگان جعفری، ابوالفضل نسایی، حامد صادقی، پژمان رضایی، ارسلان امانتی، احسان جزینی، افشین میرزایی

عکاسی از مناطق محروم

برندگان دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی عبارتند از مجید حامد حق‌دوست، محمد صفرپور، مهدی قاسمی، محمد مهیمنی، ابوطالب ندری

بخش عکس موبایلی

برندگان دیپلم افتخار و جایزه ۱۰ میلیون ریالی عبارتند از محمد حسین صفایی، مجید سعیدی، محمدحسین صفایی، ابوالفضل نسایی، بابک کنعانی، کیانوش محبیان، محمد محسنی‌فر، الناز قندفروش

در این بخش، سروش جوادیان از عکاسان جوان روی صحنه آمد و از الناز قندفروش خواستگاری کرد. در ادامه، امیرعلی جوادیان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: اگر هر جشنواره‌ای بتواند بانی یک ازدواج باشد، خیلی خوب است. با این اظهارنظر ناگهان خنده حضار بلند شد و سیف‌الله صمدیان نیز به شوخی گفت: از سال آینده در بخش جوانان زیر ۲۵ سال، ازدواج هم می‌گنجانیم.

جایزه وحید ابد

تندیس تصویر سال و لوح افتخار و جایزه سی میلیون ریالی به محمدحسین ولایتی اعطا شد که برای اهدای آن خواهر و فرزند مرحوم وحید سهرابی ابد روی صحنه آمدند.

بخش مولتی مدیا

تندیس و جایزه این بخش به محمد گل جامجو برای مجموعه از دیروز تا فردا، مرتضی نیکوبذل برای مجموعه عکس نبرد علیه داعش، آلفرد یعقوب زاده برای مجموعه پادشاهی حیوانات و احمد معینی جم برای مجموعه ورزش ایران در سال ۹۶ اهدا شد.

در ادامه برگزیدگان جایزه محسن رسول‌اف، جوانان زیر ۲۵ سال اهدا شد.

بخش گرافیک و پوستر

مریم عباسی و مهدی مجیدی لوح تقدیر و جایزه نقدی ۳ میلیون ریالی، یاسمن تاوه و ناهید قهرمانی دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۷ میلیون ریالی گرفتند و تندیس این بخش به همراه دیپلم افتخار و جایزه ۱۰ میلیون ریالی به علی مدیری اهدا شد.

بخش کاریکاتور

تقدیر: محمدرضا ایزدی

تقدیر: امیرمحمد نوری

تقدیر: صدف گلشنی

دیپلم افتخار: عارف نیازی

دیپلم افتخار: مطهره ناسخیان

تندیس: سحر فتاح

برگزیدگان بخش فیلم جشنواره فیلم تصویر٬ بخش جوانان زیر ۲۵ سال

فیلم‌های زیر ۱۵ دقیقه

تقدیر: علی بنائیان برای فیلم برای فروش

دیپلم افتخار: برزان رستمی برای فیلم بالانس

دیپلم افتخار: همن باجلانی برای فیلم پنهان‌ترین صداها به رنگ آب‌اند

تندیس: مهیار ماندگار برای فیلم آسمان آبی زمین پاک

بخش فیلم‌های بالای ۱۵ دقیقه

تقدیر: روزبه شعرایی نجاتی برای فیلم خانه پدری

تقدیر: علی حسینی‌صدر برای فیلم من نجس نیستم

تقدیر: رامین محمدیار برای فیلم فایل‌ها موجود نیست

تقدیر: فرید حاجی برای فیلم چرخ

تقدیر: پیام نیکفرد برای فیلم هشتادمتر سی هشتصد

دیپلم افتخار: ایمان فراهانی برای فیلم خوشحال و شاد و بیزارم

دیپلم افتخار: سیدمصطفی فخاری نیّری برای فیلم داستان عروسک‌ها

تندیس: آرمان خوانساریان برای فیلم سایه فیل

بهترین تصویر (تصویربرداری)

تقدیر: حامد حسینی سنگری برای فیلم فاش به کارگردانی احسان مختاری

تندیس: تصویربردار سه فیلم (خوشحال و شاد و بیزارم، آسمان آبی زمین پاک و بارسلونا): سروش علیزاده

در این بخش، از قصیده گلمکانی که در یک سال ۸ فیلم کوتاه ساخته است و توانسته در جشنواره‌های جهانی جایزه کسب کند، تقدیر به عمل آمد و سیف‌الله صمدیان، او را پدیده فیلمسازی خواند.

داریوش فرهنگ، هوشنگ گلمکانی و سیف‌الله صمدیان برای اعطای جایزه این بخش روی صحنه آمدند.

داریوش فرهنگ در سخنانی گفت: خوشحالم جایزه به یک پدیده‌ای می‌دهم که در یک سال ۸ فیلم ساخته است و خودم هم پدیده‌ای هستم که در هشت سال یک فیلم هم نساخته‌ام.

هوشنگ گلمکانی نیز با اشاره به اینکه دو سه فیلم دخترش را هنوز ندیده است، گفت: قصیده، دختر بی‌قراری بود و همه نوع مدرک و دوره آموزشی دیده است. به نظر می‌آمد او گمگشته‌ای داشت که بخاطر اسم من از آن پرهیز می‌کرد و وقتی کار فیلمسازی را شروع کرد، کار خودش را از من جدا کرد. در هر صورت من هنوز هم از مدیریت او برای ساخت ۸ فیلم تعجب می‌کنم.

قصیده گلمکانی نیز با تأیید صحبت‌های پدرش، گفت: برای ورود به فیلمسازی ترس داشتم اما الان باعث افتخارم است که زیر دست پدر و مادرم بزرگ شده‌ام.

برگزیدگان بخش عکس جوانان زیر ۲۵ سال

عکس‌های مستند اجتماعی

تقدیر: حسین قربانی‌مهرزاد

تقدیر: بهزاد علیپور

دیپلم افتخار: ساجد حق‌شناس

دیپلم افتخار: عابد جلیل‌پوران

تندیس: محمدصفرپور

عکس‌های نگاهی دیگر

تقدیر: حسین قربانی‌مهرزاد

تقدیر: سامان عبدیانی

دیپلم افتخار: میلاد اسلام‌زاده

دیپلم افتخار: سیدامیرحسین میرمعینی

تندیس: محمد محسنی‌فر

عکس‌های هنر و هنرمندان

تقدیر: شکرانه کریم

تقدیر: علی‌شریف‌زاده

دیپلم افتخار: سهیل صحرانورد

دیپلم افتخار: شیوا بابابیگی

تندیس: مریم رضوی

عکس‌های ورزشی

تقدیر: مصطفی رودکی

تقدیر: کیانوش محبیان

دیپلم افتخار: کیانوش محبیان

دیپلم افتخار: علیرضا زینلی طُرقی

در این بخش، تندیس اهدا نشد.

عکس‌های خبری

تقدیر: حسین اسماعیلی

تقدیر: علی خارا

دیپلم افتخار: مسعود ماکاوند

دیپلم افتخار: کیانوش محبیان

تندیس: آرمین کرمی

در پایان مراسم، به سه تن از تماشاگران حاضر در سالن که بهترین و بیشترین تشویق را در طول برنامه داشتند، با اهدای ۲۰۰ هزار تومان تجلیل به عمل آمد.