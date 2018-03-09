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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱:۲۶

عناصر مسلح در حال خروج از غوطه شرقی هستند

عناصر مسلح در حال خروج از غوطه شرقی هستند

شماری از عناصر مسلح حاضر در غوطه شرقی دمشق در حال خروج از این منطقه و انتقال به سمت استان ادلب در شمال سوریه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شماری از عناصر مسلح در حال خروج از غوطه شرقی از طریق گذرگاه مخیم الوافدین به سمت استان ادلب هستند.

طبق اعلام منابع خبری، غیر نظامیان و خانواده های افراد مسلح از این مسئله مستثنی هستند.

پیشتر شبکه العربیه نیز اعلام کرده بود که گروه ترویستی جیش الاسلام با خروج عناصر تروریستی «جبهه النصره» از منطقه غوطه شرقی شهر دمشق موافقت کرده است.

شبکه العربیه عنوان کرد که گروه جیش الاسلام موافقت کرده است عناصر گروه تروریستی جبهه النصره که در اسارت این گروه بودند، از منطقه غوطه شرقی که در محاصره ارتش سوریه است، خارج شده و به استان ادلب در شمال این کشور منتقل شوند.

گروهک جیش الاسلام که مورد حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی است، این هفته اعلام کرد که هرگز از منطقه غوطه شرقی خارج نخواهد شد.

کد مطلب 4247439

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