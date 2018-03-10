زمستان سرد با قبض گاز سنگین سپری شد/ پرداخت بیشتر برای مصرف کمتر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- ونوس بهنود: استان اردبیل یکی از مناطق سردسیر کشور محسوب می‌شود که غیر از سه ماه تابستان در مابقی ایام سال هوای نسبتاً سرد در آن حاکم است.

اردبیلی‌ها اغلب از اواخر شهریورماه تجهیزات گرمایشی خود را مورد استفاده قرار می‌دهند و تا پایان اردیبهشت‌ماه در بسیاری از خانه‌ها بخاری‌ گازی روشن است.

با وجود اینکه طی سال‌های اخیر گازرسانی با رشد محسوس و پوشش مقبول جمعیت شهری و روستایی همراه بوده اما معضل بالا بودن گازبها پابرجاست و همچنان مورد نارضایتی شهروندان قرار می گیرد.

افزایش بهای مصرف گاز به نسبت سال‌های گذشته

یکی از شهروندان اردبیلی معتقد است گازبها روند افزایشی دارد. وی به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه میزان مصرف ما به نسبت سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته اما گازبها با افزایش همراه است.

به گفته محمد پور در میزان مصارف تا حد امکان صرفه‌جویی می‌شود اما هزینه‌هایی که در کنار بهای اصلی گاز مصرفی دریافت می‌شود با افزایش همراه است.

شهروند دیگری معتقد است خود میزان گاز بها بالا است و بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین آن نیستند.

رمضانی تصریح کرد: گاز موضوعی نیست که خانواده از خرید آن چشم‌پوشی کند؛ چرا که به دلیل تجربه زمستان‌های سرد و طولانی استفاده از بخاری در منازل ضروری است.

وی افزود: در برخی مواقع گازبها برای خانواده کم‌درآمد کمرشکن بوده و با تحمل فشار اقتصادی بالا پرداخت می‌شود.

افزایش تعداد مشترکان به موازات کاهش مصرف

هر چند به اعتقاد خود مسئولان افزایش گازبها محسوس نیست اما در مجموع بررسی آمارها نشان می‌دهد که اردبیلی‌ها در هر زمستان هزینه‌های به مراتب بیشتری پرداخت می‌کنند. به ویژه که در وضعیت فعلی بیشترین تعداد مشترکان گاز اردبیل بخش خانگی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر ۴۵۰ هزار مشترک داریم که در سال‌های اخیر هم با افزایش تعداد مشترک و هم در مقایسه با سال گذشته با افزایش ناچیز فروش مواجه هستیم.

در سال‌های اخیر با وجود افزایش تعداد مشترکان با کاهش مصرف مواجه هستیم فیروز خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۸۸ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش نعمت گاز طبیعی است و در مجموع ۹۶ درصد جمعیت ساکن در شهر و روستای استان تحت پوشش است.

وی متذکر شد: در سال‌های اخیر با وجود افزایش تعداد مشترکان با کاهش مصرف مواجه هستیم و به عنوان مثال در بخش خانگی تغییرات مصرف تقریباً ثابت بوده است.

زمستان اردبیل ۵ ماه محاسبه شد

مطابق اظهارات مسئولان میزان مصرف گاز با افزایش چندانی مواجه نبوده و این در حالی است که در چند سال گذشته ۱۰۰ ها روستا گازرسانی شده و گازرسانی ۳۲۰ روستای دیگر نیز در دست اجرا است.

اما نارضایتی شهروندان از گازبها همچنان ادامه دارد که بررسی نحوه محاسبه گازبها به وضوح نشان می‌دهد که در حق مردم این استان اجحاف شده است.

چنانکه ذکر آن رفت اردبیلی‌ها بیشتر از چهار الی پنج ماه هوای گرم که نیازی به تجهیزات گرمایشی نباشد را تجربه نمی‌کنند اما به گفته مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان تا سال گذشته گاز بها به این شکل محاسبه می‌شد که چهار ماه از سال سرد و هشت ماه گرم بود.

روند محاسبه موجب می‌شد که پایه قیمت محاسبه گازبها تنها در چهار ماه بر اساس ماه‌های سرد محاسبه شود و در واقع شهروندی که در آبان ماه بخاری روشن کرده و حتی از برف باریده به کنج آن پناه برده مجبور به محاسبه گازبها بر اساس تعرفه ماه‌های گرم سال بود.

این در حالی است که در جنوب کشور هزینه برق مصرفی برای شهروندان ساکن در آب‌وهوای گرم به مراتب متعادل‌تر محاسبه می‌شود.

با انعکاس اعتراض مکرر شهروندان در نهایت امسال یک ماه به ماه‌های سرد سال اردبیل اضافه شد؛ هر چند پیشنهاد افزودن سه ماه به ماه‌های سرد مطرح بود اما درخواست نمایندگان نیز روی زمین ماند.

به گفته خدایی امسال گازبها بر اساس پنج ماه هوای سرد و هفت ماه هوای گرم محاسبه شده است.

هیچ تشویقی برای بخش خانگی پیش بینی نشده است

افزایش تعداد مشترک و کاهش میزان مصرف نشان می‌دهد خود مشترکان نسبت به کاهش مصرف اقدام کرده‌اند. به دلیل اینکه حمایت مطلوب از مسئولان ندیدند و مجبور به پرداخت هزینه‌های بالای گاز مصرفی هستند.

برای مشترک خانگی گازبها به صورت پله کانی محاسبه شده و اگر مصرف کمتر باشد، پرداخت نیز به مراتب کمتر است درحالی‌که به عنوان مثال دولت می‌توانست تشویقی برای مدیریت مصرف گاز در مناطق سردسیر اعمال کند اما به گفته مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان هیچ تشویقی در بخش خانگی نداریم.

خدایی افزود: برای مشترک خانگی گازبها به صورت پله کانی محاسبه شده و اگر مصرف کمتر باشد، پرداخت نیز به مراتب کمتر است.

وی در پاسخ به این سؤال که هزینه گازبهای ۶۰ هزارتومانی برای یک بخاری گازی معقول است یا نه، ادامه داد: در زمستان به دلیل میزان مصرف این هزینه معقول است.

خدایی معتقد است میزان مصرف گاز نیز با دقت در درب منازل محاسبه می‌شود و اینکه مشتری هزینه قابل‌توجه پرداخت می‌کند به دلیل مصرف بالا است.

ساختمان‌ها انرژی را به هدر می‌دهند

توصیه شرکت گاز به مردم این است که مصرف خود را کاهش دهند و پول کمتری بپردازند. اما واقعیت مسئله این است که خود مردم در مقایسه با فیش آب و برق و تلفن، با ارقام درشت گاز مصرفی دچار حیرت شده و گاهی از یک بخاری به جای چند بخاری استفاده می‌کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: به عنوان مثال استفاده از البسه گرم در منزل و آویختن پرده‌های کلفت ضروری است.

به گفته خدایی در اتاق‌هایی که مورد استفاده نیست نباید بخاری روشن بماند و لازم است دمای هوای منازل کنترل شده و از هدر رفت گرما ممانعت شود.

وی معتقد است در ساختمان‌سازی نباید درزی در چارچوب‌های در و پنجره باقی بماند و لازم است از پنجره‌های دوجداره برای جلوگیری از هدر رفت انرژی استفاده کرد.

اما بر خلاف تأکیدات خدایی در اغلب ساختمان‌ها مشکل هدررفت انرژی مشاهده می شود. در واقع بار سنگین بی‌توجهی به کیفیت ساخت‌وساز از یک سو و شیوه غیرمنصفانه محاسبه گازبها از سوی دیگر به شهروندان تحمیل می‌شود.

در وضعیتی که به سادگی می‌شد از بهای گاز مصرفی با محاسبه منصفانه کاست و یا اصولی در ساختمان سازی اعمال کرد که با اقلیم این منطقه سازگار باشد، اردبیلی‌ها در هر زمستانی که از راه می‌رسد ناامید از همت دستگاه های متولی دست به دعا می‌شوند تا سرمای هوا به گونه ای شود که نیاز به مصرف زیاد وسایل گرمایشی گاز سوز نباشد.