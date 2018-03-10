ورزشکاران و مدال آوران کردستانی در سالهای ۹۵ و ۹۶ تجلیل می شوند

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: آئین تجلیل و تقدیر ورزشکاران و مدال آوران فدراسیونی عرصه رقابت های جهانی، آسیائی، بین المللی و مربیان و داوران ملی برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: در این مراسم ورزشکاران و مدال آورانی که از سوی فدراسیون با نظارت کمیته ملی المپیک در سال های ۹۵ و ۹۶ به رقابت های مهم اعزام شده اند مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی گفت: در این دو سال ۳۸ ورزشکار در رقابت های مهم فدراسیونی عرصه جهانی، آسیائی، بین المللی نشان های اول تا سوم را در بخش مردان و زنان کسب کرده اند.

جولایی به تقدیر از مربیان و داوران فراملی اشاره کرد و گفت: در این آئین، تجلیل از ۲۷ مربی و داور رقابت های جهانی و آسیائی نیز انجام خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان عنوان کرد: مراسم تجلیل با حضور استاندار کردستان، مسئولین ادارات و ارگان دولتی و جامعه ورزش استان برگزار می شود.

جولائی گفت: آئین تجلیل و تقدیر ورزشکاران و مدال آوران فدراسیونی عرصه رقابت های جهانی، آسیائی، بین المللی و مربیان و داوران ملی روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه رأس ساعت ۱۶ در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار می شود.