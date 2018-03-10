به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان همدان، به مناسبت ۱۷ اسفند سالروز تأسیس نهاد کتابخانههای عمومی و همزمان با سراسر کشور طرح کتابخانهگردی توسط کتابخانههای عمومی منتخب استان همدان با حضور عموم مردم، مسئولان و اصحاب فرهنگ، هنر و ورزش برگزار شد.
در این طرح ۱۰ کتابخانه عمومی منتخب استان همدان میزبان شخصیتهای برجسته و شاخص استانی و حتی بینالمللی بودند که مراسم ویژه ادارهکل کتابخانههای عمومی استان همدان در کتابخانه مرکزی برگزار شد.
گفتنی است در طرح کتابخانهگردی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان همدان شاهد حضور شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی بود.
طرح کتابخانهگردی در سایر شهرستانهای استان نیز با استقبال پرشور مسئولان دولتی و عامه مردم روبرو شد که این نشان از اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی در بین مردم فرهنگدوست استان دارد.
