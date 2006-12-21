دومین جشنواره نشریات تجربی درمشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین شادکام مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد صبح امروز با بیان این مطلب افزود : این جشنواره با هدف بزرگداشت سال پیامبر اعظم (ص) ، ترویج سیره عملی پیامبر، ایجاد رقابت سالم بین نشریات و زمینه سازی برای رشد و ارتقاء توانمندیهای نشریات برپا می شود.

وی افزود : ایجاد همبستگی ، همکاری و مشارکت در ابعاد مختلف فرهنگی و ارتقاء روحیه شادابی و نشاط فکری بین جوانان، دانشجویان و دانش آموزان همچنین تقویت کمی و کیفی نشریات تجربی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره است.

مسابقات این جشنواره با گرایش های مقاله ، گزارش ، مصاحبه، خبر ، شعر و داستان، عکس خبری ، کاریکاتور و نشریه برتر خواهد شد و امسال برای نخستین باربخش ویژه پیامبراعظم (ص) و محله سالم ، شهر سالم نیز در این جشنواره گنجانده شده است .



به گفته شادکام نشریات تجربی محلات ، نشریات تجربی و دانش آموزان و نشریات مساجد و کانونهای فرهنگی - ورزشی از جمله نشریات مورد پذیرش در این جشنواره به شمار می آیند . ثبت نام و ارسال آثار به جشنواره از 27 آبان ماه آغاز شد و به مدت یک ماه دریافت آثار ادامه داشته و داوری مقدماتی و داوری نهایی امروز به پایان می رسد .