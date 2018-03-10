سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برای اولین بار در استان مطالعات جامع معادن در دستور کار قرار گرفته و در چهار پهنه رو به اتمام است.

وی افزود: در پهنه قزل‌اوزن خلخال بر خلاف برخی اظهارات هیچ تلاقی با مناطق حفاظت شده مشاهده نمی‌شود و کل پهنه موردمطالعه قرار گرفته و وجود معادن فلزی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد: در محدوده روستای کمر واقع در این پهنه عملیات حفاری آغاز شه و با حفاری میزان و عمق ذخایر نیز مشخص می‌شود؛ اما در مجموع وجود معادن طلا و مس پیش‌بینی شده است.

به گفته عاملی در مشگین شهر نیز مطالعات معدنی انجام شده و حفاری در روستای نیاز برای معادن مس آغاز شده است؛ در عین حال بخش خصوصی در منطقه دیگری نیز حفاری دارد.

وی افزود: در کوثر پهنه باغروداغ مطالعه شده و نقاط حفاری نیز مشخص شده است و قرارداد حفاری نیز منعقد شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان متذکر شد: در پهنه نیر- زرج آباد نیز مطالعات به اتمام رسیده و قرار است عملیات مابقی عملیات به مزایده گذاشته شود.

عاملی تأکید کرد: سال آینده نتایج قطعی مطالعات مشخص می‌شود و با این وجود در این مرحله نیز مطالعات امیدبخش است.

وی به اهمیت معادن در توسعه اقتصادی استان اشاره و تأکید کرد: از سویی معادن توان اشتغال‌زایی بالایی دارند و لازم است برای ایجاد شهرک‌های تخصصی صنایع معدنی و فلزی برنامه‌ریزی کرد.