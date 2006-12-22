۱ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۰۴

همایش اسلام و بومی سازی علوم انسانی در قم برگزار شد

همایش اسلام و بومی سازی سازی علوم انسانی صبح روز پنج شنبه در تالار مدرسه علمیه دار الشفا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام اعرافی رییس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سخنانی ضمن تسلیت شهادت امام جواد (ع) و گرامیداشت یاد شهدای حوزه و و دانشگاه تصریح کرد:‌ علم و دین و مناسبات میان آنها از بهترین مسایل میان حوزه و دانشگاه است و در طول دهه‌های مختلف، در کشور‌های مختلف به آن توجه شده است.
 
وی افزود:‌ این امر از زوایای گوناگون در حوزه‌ها و دانشگاههای کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اعرافی اجتهاد را از ارکان علوم دینی دانست و افزود:‌ اگر بخواهیم اجتهاد را در علوم انسانی دینی وارد کنیم باید شرایط جدیدی را تعریف و تشریح کنیم.
 
رییس مرکز جهانی علوم انسانی در ادامه تصریح کرد:‌ رویکردهای مختلفی برای اسلامی سازی علوم انسانی مورد نیازند که هر کدام به روشهای مختلفی تاکید دارند.

وی اظهار داشت: بدون ورود درست و شناخت دقیق از مبانی دینی نمی‌توانیم در هر یک از این رویکردها عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی ساماندهی مبانی دینی را نیازمند یک نگاه اجتهادی دانست و افزود:‌ بدون اجتهاد نمی‌توان علوم انسانی را در دین به طور مناسب و صحیحی عرضه کرد

 وی ایجاد تحول در روش شناسی اجتهاد را لازمه دستیابی به علوم انسانی دینی عنوان کرد.

