هدف اتهام زنندگان به دمشق حمله به سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار الجعفری» نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در گفتگو با اسپوتنیک، متهم کردن ارتش سوریه به استفاده از سلاح های شیمیایی را محکوم کرد و گفت: هدف از طرح این اتهامات، حمله نظامی به دولت سوریه خارج از چارچوب شورای امنیت است.

وی تاکید کرد که دمشق هرگونه استفاده از سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های شیمیایی را در هر مکان و در هر زمان و تحت هر شرایطی محکوم می کند.

جعفری گفت: دولت سوریه بیش از ۱۴۰ نامه حاوی اطلاعاتی مستند در خصوص دستیابی گروه های تروریستی به مواد شیمیایی به سازمان ملل نوشت اما متاسفانه این سازمان توجهی به این نامه ها نکرده است.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل از بی توجهی سازمان ملل به تلاش های صورت گرفته توسط دمشق برای حمایت از غیرنظامیان در منطقه غوطه شرقی انتقاد کرد و گفت: سازمان ملل، یک نهاد خیریه ای نیست و کارمندان بلندپایه این سازمان برنامه های برخی از کشورهای غربی را اجرا می کنند. سازمان ملل به اقداماتی که دولت سوریه برای تضمین حمایت از غیرنظامیان در غوطه شرقی به ویژه در نظر گرفتن گذرگاه امن برای خروج از غیرنظامیان و برآورده کردن نیازهای روزانه آن ها توجهی ندارد.

بشار الجعفری همچنین گفت: درخواست آتش بس از کشورهای حامی گروه های تروریستی همیشه با پیشروی های ارتش سوریه در مبارزه با این گروه ها همراه است.

وی در مورد اقدامات ترکیه در سوریه نیز گفت: ترکیه از ابتدای بحران مرزهای خود را به روی دهها هزار تروریست برای ورود به سوریه باز و تسلیح و دستیابی آنها به مواد شیمیایی سمی را تسهیل کرد و پادگان هایی برای آموزش تروریست ها احداث نمود.