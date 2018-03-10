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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

استرالیا هم در صف معافیت از تعرفه فلزات ایستاد

استرالیا هم در صف معافیت از تعرفه فلزات ایستاد

رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری از توافق امنیتی با استرالیا و امکان معافیت این کشور از تعرفه فلزات سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ظاهراً استرالیا هم به‌زودی به صف کشورهایی خواهد پیوست که مشمول معافیت از تعرفه‌هایی هستند که از سوی دولت واشنگتن بر فلزاتی نظیر آلومینیوم و فولاد اعمال شده است.

پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، کانادا و مکزیک را از پرداخت تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم معاف کرده بود.

وی همچنین ۱۵ روز به متحدین آمریکا وقت داد تا به منظور پیدا کردن راهی برای معافیت از طرح جدید واشنگتن، وارد مذاکره شوند.

اکنون، ترامپ بعد از گفتگوی تلفنی که با «مالکوم ترنبول» نخست‌وزیر استرالیا داشته است، از تعهد وی به برقراری رابطه نظامی و تجاری متقابل با آمریکا سخن گفت و در پیامی توییتری نوشت: خیلی سریع مشغول کار بر روی یک توافق امنیتی هستیم و بنابراین مجبور نیستیم نسبت به متحد خود، تعرفه فلزات را اعمال کنیم. استرالیا عجب ملت محشری است!

گفتنی است ترنبول هم از نتیجه مذاکره با ترامپ ابراز رضایت کرده است حال‌آنکه نوع کلمات به کار رفته از سوی ترامپ به ویژه گره زدن روابط تجاری- نظامی، سوال برانگیز است.

به گفته ترنبول، منظور ترامپ از توافق امنیتی، اسنادی بوده است که به معافیت آنها جامه عمل می‌پوشاند!

کد مطلب 4247613
مریم خرمایی

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