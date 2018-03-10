تامین شغل پایدار برای زنان سرپرست خانوار در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر شنبه در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سفر امروز از پارک بانوان شهر اراک و پیشرفت فیزیکی و محیطی این طرح بازدید شد، فرآیند تکمیلی این پارک ظرف دو تا سه ماه آینده به پایان می رسد.

وی افزود: در ادامه از خانه جوان موقت شهر اراک بازدید شد که این محل می تواند مرکزی برای فعالیت سمن های جوانان باشد و تشکیلات مربوط به حوزه جوانان در این مکان شکل بگیرد، همچنین مرکز خود اشتغالی بانوان و زندانیان نیز مورد بازدید قرار گرفت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به بازدید از مرکز اورژانس ۱۲۳ بیان کرد: مرکز اورژانس ۱۲۳ خدمات بسیار ارزنده ای به شهروندان ارائه می دهد و آنچه که در روند فعالیت این مرکز مهم تلقی می شود، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی است تا همه اقشار بدانند این سامانه می تواند دادرس تمامی افرادی باشد که در معرض ظلم قرار دارند و امیدواریم اینگونه فعالیت ها استمرار داشته باشد و دولت نیز از این اقدامات حمایت کند.

ابتکار خاطرنشان ساخت: علاوه بر رسیدگی این سامانه به هرگونه اذیت و آزار اجتماعی، مردم می توانند هرگونه واقعه احتمالی اعم از خودکشی و هر آسیب دیگری را به آن ارجاع دهند، همچنین اگر شخصی دچار نگرانی های فردی شده باشد می تواند از مشاوره این سامانه بهره مند شود و معاونت زنان و خانواده به طور جدی از این فعالیت حمایت می کند.

وی ادامه داد: توجه به اشتغال زنان و توان افزایی آنها یکی از اساسی ترین مسائل پیش رو است و در تلاش هستیم تا بانوان بتوانند در مشاغل مناسب حضور داشته باشند و بر مبنای تحصیلات و علایق خود از آموزش های مختلف ازجمله فنی و حرفه ای و سایر آموزش های مراکز خصوصی و غیردولتی بهره مند شوند، همچنین در این زمینه به زنان سرپرست خانوار توجه ویژه ای شده است.

ابتکار تصریح کرد: در راستای رسیدگی به امور بانوان به ویژه بانوان سرپرست خانوار ستادی تشکیل شده تا به تمامی موارد معیشتی، خانوادگی و غیره رسیدگی شود اما مهم ترین مسئله در این راستا همچنان اشتغال بانوان است، باید گفت که درصد قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده در سال های ۹۵ و ۹۶ به حوزه بانوان تعلق دارد اما میزان زنان تحصیل کرده بیکار دو تا سه برابر آقایان است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: براساس ارزیابی صورت گرفته ۴۴ درصد از مشاغل ایجاد شده در ۹ ماهه نخست سال ۹۶ مربوط به بانوان بوده است و در این راستا برای زنان سرپرست خانوار وام قرض الحسنه در نظر گرفته شده، همچنین این وام به اشتغال پایدار و فراگیر نیز تعلق می گیرد اما در سیاست های اشتغال فراگیر زنان سرپرست خانوار را اولویت قرار داده ایم.