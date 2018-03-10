پرداخت خسارت به کشاورزان اصفهانی از سه شنبه آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری اولین جلسه کارگروه استانی، اظهار داشت: براساس آنچه به مردم قول داده بودم اول دوست داشتم این منابع را تامین کنیم بعد با مردم صحبت کنیم چراکه مردم وعده های بسیاری شنیده اند اما عمل نشده است و بخش قابل توجهی از نگرانی مردم از این بابت است که من به مردم در این زمینه حق می دهم.

وی افزود: مردم وقتی وعده ای را از مسئولی می شنوند اما به آن عمل نمی شود، ناراحت می شوند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: به همین دلیل این طرح تصویب شده است و دیروز هم جلسه نخست آن در استان اصفهان برگزار شد که امیدوارم براساس مصوباتی که امروز داشتیم بتوانیم از دوشنبه یا سه شنبه بخشی از مبالغی را که دریافت می کنیم با اولویت یک در اختیار کشاورزان قرار دهیم.

وی افزود: کشاورزان عضو آسیب دیده این خانواده هستند که امیدوارم بتوانیم در شب عید بخشی از معیشت آنها را با همه مناعت طبعی که از آنها سراغ داریم، تامین بکنیم.

مهرعلیزاده تصریح کرد: این هزینه از سوی استان اصفهان تامین خواهد شد.