مرز خسروی احیا و بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کرمانشاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بعدازظهر امروز در سومین روز از سفر خود به این استان در جمع مردم قصر شیرین با بیان اینکه به تازگی بوش از مردم ایران خواسته مقابل دولت بایستند و اگر این کار را نکنند این کشور را منزوی خواهد کرد خطاب به بوش گفت: از اتاق شیشه ای خود خارج شو و به یکی از ایالت های آمریکا سفر کن مطمئنا در این سفر می بینی که مردم کشورت چگونه با تو برخورد می کنند .

وی ادامه داد : مطمئنا مردم کشورت برخوردی با تو خواهند داشت که در اندونزی شاهد آن بوده ای .

احمدی نژاد افزود : دشمنان ما الان منزوی و خوار و ذلیل هستند، چند کشور به اصلاح ابرقدرت دور هم جمع شده اند و گمان می کنند اگر بدرفتاری کنند تمام اختیارات دنیا دست آنها خواهد بود ، من به آنها می گویم چشمانتان را باز کنید مطمئنا دنیا برای تصمیمات شما ارزشی قائل نیست .

وی در ادامه سخنان خود سهم منابع و تسهیلات ارزان قیمت برای جوانان قصر شیرین را 15 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : شما دارای مرکبات و خرما و انگور هستید و باید از آن در جهت رونق شهر خود استفاده کنید .

رئیس جمهور تلاش برای رفع بیکاری ،احداث دو سالن ورزشی مجهز برای دختران و پسران و ایجاد باراچه مرزی را از تصمیمات دولت برای قصر شیرین خواند و گفت : تلاش می کنیم مرز خسروی را احیاء و بازگشایی کنیم.