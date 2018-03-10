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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۸

مدیرکل اوقاف فارس:

طرح آرامش بهاری برای هفتمین سال در فارس اجرایی می شود

طرح آرامش بهاری برای هفتمین سال در فارس اجرایی می شود

شیراز _ مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس از برگزاری طرح آرامش بهاری در ۵۰۱ بقعه متبرکه استان فارس از ۲۵ اسفند ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس موسوی صبح شنبه در نشست خبری طرح آرامش بهاری در فارس افزود: طرح آرامش بهاری برای هفتمین سال در فارس طی ۲ بخش خدمات رسانی توسط خدام و بخش دیگر موضوع فرهنگی اجرایی می شود.

وی ادامه داد: این طرح از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در ۵۰۱ بقعه متبرکه فارس اجرایی می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیرین فارس تصریح کرد: ترویج باورهای دینی و سبک زندگی اسلامی از جمله اهداف است.

حجت الاسلام موسوی افزود: در ۲۵۰ بقعه متبرکه مراسم تحویل سال نو برگزار می شود که ۳ بقعه متبرکه در شیراز است و در کل ۶ هزار نفر در این طرح همکاری می کنند.

وی ادامه داد: اجرای مراسم غبارروبی از بقاء تبرکه و گلزار شهدا از ۱۹ تا ۲۵ اسفند نیز اجرایی می شود.

مدیرکل اوقاف فارس یادآور شد: در اجرای این طرح ۱۵۰ مبلغ بومی و ۹۰ نفر نیز اعزامی از قم هستند.

حجت الاسلام موسوی افزود: ۱۰۰ مسجد شهری و ۳۰۰ مسجد بین راهی به طور شبانه روزی خدمات ارائه می کنند و ۱۹ خیمه معرفت نیز در استان برپا می شود.

وی تاکید کرد: در سطح استان فارس ۲۰۰ حسینیه و در شیراز ۴۰ حسینیه برای حضور میهمانان نوروزی آماده شده است که چنانچه شاهد بارش باران بودیم از آنها استفاده شود.

مدیرکل اوقاف فارس یادآور شد: در نوروز ۹۶ حدود ۳.۵ میلیون نفر از بقاء متبرکه و روزانه حدود ۳۰ هزار نفر از خیمه های معرفت استان بازدید کردند.

کد مطلب 4247669

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