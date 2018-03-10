طرح آرامش بهاری برای هفتمین سال در فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس موسوی صبح شنبه در نشست خبری طرح آرامش بهاری در فارس افزود: طرح آرامش بهاری برای هفتمین سال در فارس طی ۲ بخش خدمات رسانی توسط خدام و بخش دیگر موضوع فرهنگی اجرایی می شود.

وی ادامه داد: این طرح از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در ۵۰۱ بقعه متبرکه فارس اجرایی می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیرین فارس تصریح کرد: ترویج باورهای دینی و سبک زندگی اسلامی از جمله اهداف است.

حجت الاسلام موسوی افزود: در ۲۵۰ بقعه متبرکه مراسم تحویل سال نو برگزار می شود که ۳ بقعه متبرکه در شیراز است و در کل ۶ هزار نفر در این طرح همکاری می کنند.

وی ادامه داد: اجرای مراسم غبارروبی از بقاء تبرکه و گلزار شهدا از ۱۹ تا ۲۵ اسفند نیز اجرایی می شود.

مدیرکل اوقاف فارس یادآور شد: در اجرای این طرح ۱۵۰ مبلغ بومی و ۹۰ نفر نیز اعزامی از قم هستند.

حجت الاسلام موسوی افزود: ۱۰۰ مسجد شهری و ۳۰۰ مسجد بین راهی به طور شبانه روزی خدمات ارائه می کنند و ۱۹ خیمه معرفت نیز در استان برپا می شود.

وی تاکید کرد: در سطح استان فارس ۲۰۰ حسینیه و در شیراز ۴۰ حسینیه برای حضور میهمانان نوروزی آماده شده است که چنانچه شاهد بارش باران بودیم از آنها استفاده شود.

مدیرکل اوقاف فارس یادآور شد: در نوروز ۹۶ حدود ۳.۵ میلیون نفر از بقاء متبرکه و روزانه حدود ۳۰ هزار نفر از خیمه های معرفت استان بازدید کردند.