شوراها از ظرفیت خود برای توسعه اقتصادی استان سمنان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح شنبه در همایش شوراهای اسلامی استان سمنان به میزبانی دانشگاه علمی و کاربردی بیارجمند ضمن بیان اینکه شرق استان همواره از عدم توسعه رنج‌برده است، تأکید کرد: اولین شورا در استان در شهر بیارجمند تشکیل شد و این شهر از حضور پر سابقه ترین شهردار کشور با ۲۹ سال سابقه شهرداری در بیارجمند سود می برد اما امروز باید گفت این شهر آیا به جایگاه واقعی خود رسیده است؟

وی افزود: شورای اسلامی از ظرفیت قانونی خود برای توسعه اقتصادی استفاده کنند تا بتوانیم در راستای تحقق اهداف بلند مرتبه نظام اسلامی‌مان موفق عمل کنیم از سوی دیگر باید در راستای رفع محرومیت اهتمام ویژه ای داشت.

شورای اسلامی تبلور مردم سالاری دینی

عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه شورای اسلامی تبلور مردم‌سالاری دینی است، تأکید کرد: اینکه دورافتاده‌ترین شهر استان برای برگزاری همایش شوراها انتخاب‌شده است اقدامی بسیار ارزشمند است لذا باید به راه‌کارهای استفاده از ظرفیت‌های این بخش نیز در توسعه اقتصادی نگاه ویژه ای داشت.

حسینی شاهرودی تاکید داشت: استفاده تمام و کمال از ظرفیت‌های قانونی چه در برنامه توسعه و چه بودجه سنواتی ظرفیت‌های زیادی برای خدمت رسانی به مردم دیده‌شده اما باید از آن بهره خوبی گرفت.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نیز باید در خدمت به شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اهتمام ویژه ای را طبق قانون داشته باشند و این امر را در همراهی با شوراهای اسلامی به منصه ظهور برسانند، از سوی دیگر توصیه ما به اعضای شورای اسلامی شهرها این است که در جلسات آموزشی، زمانی را برای مفاد قانونی شوراهای اسلامی لحاظ شود تا در توسعه و رونق اقتصادی استفاده کافی را ببریم.

ظرفیت های قانونی آماده استفاده از سوی شوراها

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس گفت: برنامه ششم توسعه دارای نکات ارزنده‌ای برای شوراهای اسلامی است که ما این نکات را احصاء و در اختیار شوراهای اسلامی قرار داده ایم تا بتوانند از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای توسعه اقتصادی بخش و منطقه خود استفاده کافی را ببرند.

گردهمایی شوراهای اسلامی استان سمنان با حضور مشاور رئیس‌جمهور، استاندار سمنان، نماینده شاهرود و میامی در مجلس و سایر مقامات شهرستانی و استانی در بیارجمند برگزارشده است.