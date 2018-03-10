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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

نهم فروردین در برج میلاد

علیرضا طلیسچی با اجرای قطعات جدید روی صحنه می‌رود

علیرضا طلیسچی با اجرای قطعات جدید روی صحنه می‌رود

علیرضا طلیسچی خواننده موسیقی پاپ روز نهم فروردین ماه تازه ترین کنسرت خود را در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طلیسچی نهم فروردین ماه به همت موسسه فرهنگی  هنری «نوای سپند» نخستین کنسرت خود را در سال ۹۷ برگزار می‌کند.

طلیسچی که به تازگی قطعه «میرم پی کارم» را منتشر کرده است در این کنسرت مجموعه‌ای از قطعات جدید و خاطره‌انگیز خود را اجرا می‌کند. این کنسرت طی دو سانس به تهیه‌کنندگی مهدی اسفندیار برگزار می‌شود.

این خواننده موسیقی پاپ در ایام جشنواره موسیقی فجر نیز کنسرت خود را در سالن همایش ایرانیان با اجرای قطعات «بگو نه»، «قرار نبود»، «رد داده بودی»، «دقیقه هام»، «نفس کی بودی»، «اتفاقی دیدمت»، «عزیزی» برگزار کرد.

کد مطلب 4247704
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • mary IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ای کاش اون تاریخ من تهران بودم..

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