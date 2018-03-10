به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طلیسچی نهم فروردین ماه به همت موسسه فرهنگی هنری «نوای سپند» نخستین کنسرت خود را در سال ۹۷ برگزار می‌کند.

طلیسچی که به تازگی قطعه «میرم پی کارم» را منتشر کرده است در این کنسرت مجموعه‌ای از قطعات جدید و خاطره‌انگیز خود را اجرا می‌کند. این کنسرت طی دو سانس به تهیه‌کنندگی مهدی اسفندیار برگزار می‌شود.

این خواننده موسیقی پاپ در ایام جشنواره موسیقی فجر نیز کنسرت خود را در سالن همایش ایرانیان با اجرای قطعات «بگو نه»، «قرار نبود»، «رد داده بودی»، «دقیقه هام»، «نفس کی بودی»، «اتفاقی دیدمت»، «عزیزی» برگزار کرد.