جشنواره موسیقی نواحی اردیبهشت ماه در کرمان برگزار می شود

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ماه سال آینده در کرمان برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره که برای سومین سال پیاپی در استان کرمان برگزار می شود، حفظ و پیوند آداب و مناسک و رفتارهای آئینی و ادبیات عامیانه مناطق مختلف کشور و ترویج موسیقی اصیل و ریشه دار محلی در جای جای استان است.

علیزاده گفت: موضوع محوری یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران آفرینش آثار با کلام مبتنی بر اشعار حماسی با گویش و زبان قومی با مضامین حماسی و پهلوانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: برپایی کارگاه و نمایشگاه ساز سازی به همراه برگزاری محافل پژوهشی و تخصصی از دیگر برنامه های این جشنواره در سال آینده خواهد بود.