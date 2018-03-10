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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

موسسه آموزشی و پژوهشی اشراق برگزار می‌کند؛

همایش اقتصاد فرهنگ؛ بررسی سیاست‌های آموزشی

همایش اقتصاد فرهنگ؛ بررسی سیاست‌های آموزشی

همایش اقتصاد فرهنگ؛ بررسی سیاست های آموزشی به همت موسسه آموزشی و پژوهشی اشراق در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش با حضور ابراهیم فیاض، حسین راغفر، روح الله حمیدی مطلق، عیسی کشاورز، محمدتقی چاوشی و سیناکلهر به آسیب‌شناسی اقتصاد فرهنگ و بررسی بنیادها و امکان‌های پیش رو و نیز جایگاه آموزش در مدیریت اقتصاد فرهنگ پرداخته خواهد شد.

همچنین در این همایش طرح نامه‌های آموزشی مختلف برای توانمندسازی سازمان‌های فرهنگی مردم نهاد و نهادهای متولی فرهنگ ارائه خواهند شد. این طرح نامه‌ها مبتنی بر رویکردهای مختلفی چون اقتصاد سیاسی، مدیریت، تمدن سازی، تسهیل‌گری اجتماعی و نیز منظر جامعه شناختی تنظیم شده‌اند.

این همایش، یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۱۸ در سالن دکتر علی شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

«همایش اقتصاد فرهنگ؛ بررسی سیاست‌های آموزشی» باهمکاری دانشگاه تهران، پژوهشگاه سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه شریف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند به آدرس تهران، پل نصر (گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس مراجعه کنند.

حضور در این نشست برای عموم علاقه‌مندان آزاد است..

کد مطلب 4247710
مهرنوش محمدزاده

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