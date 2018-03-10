دولت به حقوق از دست رفته کشاورزان استان اصفهان توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان اصفهان،‌ پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با مصوباتی در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی فراورده های لبنی پاستوریزه، اتحادیه مرغداران و سرمایه گذاران طرح های گلخانه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

سید عبدالوهاب سهل آبادی در این جلسه خواستار توجه دولت به حقوق کشاورزان در موضوع حق آبه های آنان شد و گفت: کشاورزان دارای حق آبه چندین سال هستند اما از حق خود محروم اند.

وی با اشاره به طرح انتقال آب کوهرنگ ۳ ادامه داد: سال ۷۳ مصوب شد که با اجرای این طرح آب زاینده رود به استان یزد انتقال یابد ولی از سال ۷۶ تا کنون آب به یزد می رود ولی این طرح انتقال اجرا نشده است.

سهل آبادی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه ۹ ماده ای شورای عالی آب کشور در حوضه زاینده رود گفت: بر اساس این مصوبه طرح های کشاورزی و برداشت آب از زاینده رود باید متوقف شود ولی در بالادست رودخانه همچنان این طرح ها در حال انجام است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بحشی دیگری از سخنان خود خواستار ایجاد بستر برای کارفرما و کارگر برای تفاهم در زمینه بیمه تامین اجتماعی شد و افزود: اجباری شدن بیمه و حقوق برای کارفرما زمینه اشتغال زایی جدید را از بین می برد.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در این جلسه خواستار اجرایی شدن مصوبات مجلس در بخش معافیت های بیمه ای برای فعالان اقتصادی که اشتغال جدیدی ایجاد کنند، شد و گفت: ایجاد اشتغال جدید یکی از مهمترین رویکرد مجلس و دولت است که با اختصاص معافیت ها زمینه اشتغال زایی فراهم شود.

محمود تولایی، رییس اتاق بازرگانی کاشان در این جلسه ادامه داد: مساله بیمه تامین اجتماعی برای کارورزان در واحدهای تولیدی و صنفی چالش جدی ایجاد کرده است زیرا کارفرمایان ریسک کارورز را قبول نمی کنند.

وی تاکید کرد: مصیبت بزرگ در بیکاری فارغ التحصیلان است و قانون کار فعلی به کارگاه های زیر ۵ نفره اجازه داده که کارگاه های تولیدی و بازرگانی که خواستار به کار گیری فارغ التحصیلان و کاروزند، مشمول اجباری بودن بیمه نشوند.

مصطفی رناسی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه خواستار تمرکز سازمان های دولتی بر سیاست گذاری شد و گفت: نظارت و کنترل بر واحدهای اقتصادی به اتحادیه ها تفویض شود.

استاندار اصفهان در این جلسه خواستار افزایش اختیارات اتحادیه ها در بخش های مختلف و تفویض اختیارات سازمان های نظارتی دولتی به آنان شد و گفت: اتحادیه ها در هر بخش می توانند با نظارت و کنترل بر فعالیت اعضا فضای کسب و کار را تسهیل و بهبود سازند.

وی تاکید کرد: واگذار کردن کار مردم به خود مردم یکی از اصول اولیه انقلاب اسلامی است که باید در دستور کار سازمان های دولتی قرار گیرد.

جاری شدن ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب پاسخگوی بخشی از نیاز کشاورزان است

محسن مهرعلیزاده ضمن تقدیر از عملکرد شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و کمیته کارشناسی در سال جاری گفت: شورای گفتگو مانند یک مجلس قانون گذاری ابعاد مختلف را بررسی و پیشنهادهای کارشناسی شده را به صحن اصلی شورا ارایه می کنند.

وی تاکید کرد: در سال آینده تلاش می کنیم که شورا از کارهای اجرایی فاصله بگیرد و به دنبال تدوین راهکارهای توسعه بخش های استان بر اساس مزیت ها باشد.

استاندار اصفهان تشکیل کارگره ملی سازگار با کم آبی از سوی رییس جمهور اقدام مهم و موثر دانست و گفت: در شرایطی که کشور با کم آبی دست و پنجه نرم می کند بایستی مساله آب در اولویت تصمیم گیری وزارت خانه و سایر بخش ها قرار گیرد.

وی سرمایه گذاری بخش صنعت در طرح انتقال کوهرنگ ۳ را اقدامی موثر برای تامین بخشی از منابع آبی حوضه زاینده رود بر شمرد و افزود: جاری شدن ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال می تواند پاسخگوی بخشی از نیاز کشاورزان استان باشد.

مهرعلیزاده از کشاورزان استان خواست که با اصلاح الگوی کشت و کشت محصولات دارای ارزش افزوده بیشتر بهره وری آب را افزایش دهند و گفت: تولید محصولات با درآمد بیشتر بایستی در دستور کار انجمن های صنفی کشاورزان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بخشی از مصوبات اجرا نشده شورا در سازمان های دولتی به دقت از سوی شورا رصد می شود.