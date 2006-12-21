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۳۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

وزیرخارجه ژاپن :

کره شمالی باید فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند

وزیر خارجه ژاپن در جریان نشست مذاکرات شش جانبه به منظور حل بحران هسته ای کره شمالی تصریح کرد: پیونگ یانگ باید فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " تارو آسو " با اعلام این مطلب افزود :  کره شمالی علاقه مند است که خود را به عنوان یک قدرت هسته ای به همگان بشناساند، اما این موضوع همواره با مخالفت اعضای شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه روبرو شده است .

وزیر امورخارجه ژاپن در ادامه خاطر نشان کرد : مذاکرات شش جانبه زمانی می تواند به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کند که کره شمالی فعالیتهای هسته ای خود را متوقف کند .

دور جدید مذاکرات شش ‌جانبه با حضور ژاپن، روسیه، آمریکا، چین، کره شمالی وجنوبی از روز دوشنبه هفته جاری در پکن آغاز شده است.

"یاسوهیسا شیوزاکی" دبیر و سخنگوی دولت ژاپن نیز پیشتر گفته بود : توکیو به دنبال دستیابی به نتیجه ملموسی ‌از مذاکرات شش جانبه برای حل بحران هسته ‌ای کره شمالی است.

شیوزاکی  افزود : مهمترین مسئله برای ژاپن آن است که دور جدید مذاکرات شش جانبه به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کند .

 

کد مطلب 424775

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