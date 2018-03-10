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۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

فرماندار جدید شهرستان مهران معرفی شد

فرماندار جدید شهرستان مهران معرفی شد

ایلام-با حضور مسئولان استان ایلام، فرماندار جدید شهرستان مهران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور محمد نوذری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، نظام ملکشاهی به عنوان فرماندار جدید شهرستان مهران معرفی و از زحمات مراد ناصری فرماندار سابق تقدیر شد.

نظام ملکشاهی از نیروهای وزارت کشور است که سابقه معاونت فرمانداری های مهران، آبدانان و اسلامشهر را در کارنامه دارد.

پیش از این مراد ناصری فرمانداری مهران را به عهده داشت.

شهرستان مرزی مهران به عنوان دروازه عتبات عالیات و تردد زائران اربعین حسینی از اهمیت خاصی در استان و کشور برخوردار است و هر ساله صدها هزار زائر اربعین از طریق مرز بین المللی مهران راهی عتبات عالیات و کربلای معلی می شوند.

کد مطلب 4247756

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