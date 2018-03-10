فرماندار جدید شهرستان مهران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور محمد نوذری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، نظام ملکشاهی به عنوان فرماندار جدید شهرستان مهران معرفی و از زحمات مراد ناصری فرماندار سابق تقدیر شد.

نظام ملکشاهی از نیروهای وزارت کشور است که سابقه معاونت فرمانداری های مهران، آبدانان و اسلامشهر را در کارنامه دارد.

پیش از این مراد ناصری فرمانداری مهران را به عهده داشت.

شهرستان مرزی مهران به عنوان دروازه عتبات عالیات و تردد زائران اربعین حسینی از اهمیت خاصی در استان و کشور برخوردار است و هر ساله صدها هزار زائر اربعین از طریق مرز بین المللی مهران راهی عتبات عالیات و کربلای معلی می شوند.