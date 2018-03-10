انفجار منزلی مسکونی در مشعلدار یک کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از انفجار منزل مسکونی در روستای مشعلدار واقع در جاده بوئین زهرا در ساعت ۱۰:۱۸ امروز مصدومان به بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین انتقال یافتند.

وی افزود: این حادثه یک فوتی و سه مصدوم داشت که با سه دستگاه آمبولانس به قزوین منتقل شدند و یکی از مصدومان بدحال بود.

مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قزوین بیان کرد: نخستین آمبولانس اورژانس در ۹ دقیقه به محل حادثه رسید و زمان رسیدن به بیمارستان ۱۷ دقیقه بود.

مصدومان انفجار مشعلدار 3 مرد جوان هستند

ابوالفضل ذوالقدر، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری قزوین نیز گفت: بر اثر این انفجار یک ساختمان مسکونی به طور کامل تخریب شد و یک مرد ۳۲ ساله در زیر آوار جان باخت.

وی افزود: مصدومان سه مرد ۳۱ تا ۳۵ ساله هستند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

ذوالقدر بیان کرد: انفجار منزل مسکونی در روستای مشعلدار به علت نشت شدید گاز مخزن گاز مایع بوده است.