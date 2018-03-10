لزوم آگاهسازی جوانان توسط والدین به منظورکاهش حوادث چهارشنبه سوری

حسین سرمدیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن در آستانه آئین چهارشنبه آخر سال(چهارشنبه سوری)، بر توجه خانواده ها به کودکان خود در این ایام تاکید کرده و اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشترین آمار قربانیان چهارشنبه آخر سال کودکان و نوجوانان هستند لذا والدین باید فرزندان خود را از خطرات مواد منفجره و آتش زا آگاه کنند و آنان را از بازی با چنین موادی برحذر دارند، تا از بروز حوادث احتمالی بکاهند.

وی بیان کرد: با انجام دادن اقدامات اولیه و فوری در برخورد با بیماران سوختگی ناشی از مواد منفجره می توان شدت جراحات وارده را به حداقل رساند، چنانچه مردم و خانواده ها در چهارشنبه آخر سال با حادثه سوختگی مواجه شدند، در لحظات اولیه اگر لباس فرد در در حال سوختن است، سعی در خاموش کردن آتش به روش درست و ایمن داشته باشند.

سرمدیان افزود: باید در نظر داشت که علاوه بر بالا بودن احتمال بروز آسیب در پی انفجار، مواد محترقه آلودگی صوتی نیز ایجاد می‌کنند که باعث آسیب به سیستم شنوایی در تمام افراد می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: افراد در صورت بروز هرگونه حریق و حادثه باید خونسردی خود را حفظ کرده و درصورت گسترده بودن حریق سریع افراد مسن و کودکان و دیگر افراد را از محل حریق به جای امن انتقال دهند و درصورت مصدومیت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

سرمدیان بیان داشت: چنانچه چشم فردی دچار صدمه شد، باید به فرد مصدوم توصیه کنید چشم‌ها و پلک‌ها را دستکاری نکند و چشم فرد را طوری بپوشانند که فشاری به چشم وارد نشود و بلافاصله به پزشک متخصص مراجعه کنند

وی ادامه داد: مردم در روزهای آخر سال به خصوص در چهارشنبه آخر سال از نزدیک شدن به افرادی که مسائل ایمنی را رعایت نمی کنند، بپرهیزید و به یاد داشته باشند که تماشاچیان معمولا در خطر اصابت ترکش های ترقه ها و مواد منفجره هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در ادامه توصیه کرد خانواده ها از آتش بازی کودکان جلوگیری کنند و در روزهای آخر سال مراقبت بیشتری در رفت و آمد، بازی و سرگرمی های فرزندان خود داشته باشد.

سرمدیان در پایان اظهار داشت: در چهارشنبه آخر سال گروه سنی نوجوان و جوان بیشترین آسیب را می بینند و با مراقبت های بیشتر از فرزندان به خصوص در این روزها می توان از آسیب هایی همچون، سوختگی ناشی از انفجار و آتش حجیم، اصابت ترکش و رسیدن نورهای خیره کننده به چشم، قطع عضو و معلولیت، آتش سوزی و انفجار در مناطق مسکونی و جلوگیری به عمل آورد.