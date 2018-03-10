به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی پیش از ظهرشنبه در نشست شهر اندیشی همدان بابیان اینکه در سال ۸۸ دو همایش در مورد کلانشهر همدان برگزار شد، گفت: در کلانشهر شدن نکته این نیست که انتخاب کنیم کلانشهر بشویم یا کلانشهر نشویم بلکه ویژگی ذاتی شهر است که زمانی که بزرگ می شود خود به خود به کلانشهر تبدیل می شود.

وی بابیان اینکه در این بستر باید تمام فرصت ها و تهدیدها شناسایی شود، گفت: باید با برنامه ریزی صحیح به استفاده از فرصت ها و تبدیل تهدیدها به فرصت پرداخت.

وی در ادامه بااشاره به اینکه ادغام روستاها ربطی به کلانشهر شدن ندارد، گفت: در اثر توسعه شهر طی ۲۰ سال گذشته روستاهایی مانند دره مراد بیک و کوی مزدقینه خود به خود در شهر ادغام شدند و روستاهایی مانند قاسم آباد نیز در داخل شهر قرار گرفتند.

حاجی بابایی بااشاره به اینکه برای مثال در قاسم آباد سیستم فاضلاب شهری در یک قسمت کوچه وجود دارد و قسمت مقابل فاقد آن است، عنوان کرد: وقتی علت را جویا می شویم پاسخ داده می شود که این قسمت شهر است و کوچه مقابل روستاست!

وی بابیان اینکه کوی نبوت همدان نه روستا و نه شهر است، عنوان کرد: مردم این مناطق سرگردانند و بخاطر این وضعیت هر قسمتی خدمات رسانی به مردم این مناطق را به دیگری واگذار می کند اما اگر در محدود شهری تعریف شود باید از امکانات شهری استفاده کند.

نماینده مردم همدان در مجلس باتاکید براینکه تا شهر تعریف نشود وضعیت وخیم حاشیه وجود دارد، گفت: امروزه در دنیا باید تعریف جدید از شهرسازی صورت گیرد.

وی بابیان اینکه آخرین تحقیقات نشان می دهد با تعریف دقیق نقشه جامع شهر می توان مدیریت کارآمدی اعمال نمود، عنوان کرد: در تعریف شهر و نقشه جامع آن، مراکز مسکونی، تجاری و آموزشی تعریف و خیابان و قطعه بندی می شود که این یک دیدگاه فرا تخصصی است.

وی باتاکید بر اینکه از منظر دیگر هر شهری که قدرت بیشتری دارد، امکانات و اعتبارات بیشتری را می تواند جذب کند، گفت: بعضی از شهرهای همسایه همدان ۱۰۰ میلیاردتومان برای راه آهن شهری اعتبار گرفته اند.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید این مولفه را نیز در نظر داشت که اگر بخواهیم در غرب کشور مرکزیت پیدا کنیم و اقتدار و اشتغال مولد و توسعه اقتصادی وثروت برای شهر ایجاد شود باید کلانشهر کاملا تعریف شود و در این صورت است که مراودات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی وسیع تری خواهیم داشت که منجر به پیامدهای مطلوبی در این حوزه ها برای همدان خواهد شد.

وی به وضعیت روستاهایی مانند «ابرو» اشاره کرد و بابیان اینکه باغ شهر هم از امکانات روستایی و هم از امکانات شهری بهره خواهد برد، گفت: امروز بخشدار مرکزی نمی تواند پاسخگوی نیازهای مردم روستاهای شورین و علی اباد و قاسم آباد و حیدره باشد درحالیکه مردمی که در این مناطق زندگی می کنند تفاوتی با مردم سایر نقاط همدان ندارند و همه توقعات بحقی دارند که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت شهری همدان مناسب نیست، گفت: مناطق پایین شهر خیابان و پارک ندارند اما در چند سال گذشته زمینهای بسیاری از محدوده شهر کم شده است.

حاجی بابایی با طرح این سئوال که چرا سلیقه ای یک خیابان کم و یک خیابان اضافه شده است، ادامه داد: پاسخ روشن است چون تعریف مشخصی نداریم و برنامه وجود نداشته است هرچند به دنبال مقصر نیستیم اما وضع موجود انفجاری است و باید برای بهبود و ساماندهی وضعیت موجود متخصصین طرح و برنامه بدهند تا از این وضعیت بگذریم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مشکل آبرسانی همدان در وزارت علوم پیگیری شده چراکه ۲۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه نیاز است که ۱۵۰ میلیارد تومان آن پیش بینی شده اما مشکلات دیگر نیز باید پیگیری شود.

وی با طرح این سئوال که چه کسی گفته کلانشهر نباید طراحی شود؟ ادامه داد: در نشست شورای عالی مسکن و شهرسازی اعلام شده که همدان وضعیت بسیار نامناسبی را در بین مراکز استانهای کشور دارد.

حاجی بابایی با بیان اینکه در شهر همدان مدیریت های متعدد جلوی پیشرفت کار را گرفته اند، گفت: وضعیت موجود عده ای را میلیارد کرده و عده ای را با مشکلات عدیده مواجه کرده است.

حاجی بابایی باتاکید براینکه باید رینگ سوم شهر تعریف و نقشه جامع شهر تدوین شود، عنوان کرد: برای مثال با ساماندهی می توان مناطق مختلف را مدیریت کرد و از وضعیت نابهنجار فعلی برون رفت.

وی با بیان اینکه وضع همدان خوب نیست، گفت: متاسفانه در یک کوچه شش متری برج برپا می شود و مردم تحت فشار قرار می گیرند و از سوی دیگر مناطق پایین شهر رها شده است.

وی باتاکید براینکه در حسن نیت هیچ کس شکی نیست ولی باید به فکر بهبود وضعیت فعلی شهر بود، ادامه داد: در قسمت بالای حصار حاج شمسعلی، یک شهرک ولیعصر جدید در حال رشد است و یک شهرک بدون امکانات اولیه برای مردم در حال شکل گیری است.

نماینده مردم همدان در مجلس بابیان اینکه عده ای از دوستان معتقدند اگر کلانشهر همدان ایجاد شود، فرهنگ ما آسیب می بیند، گفت: باید رشد فرهنگی در شرایط روز تعریف شود به گونه ای که با مدیریت صحیح اقیانوسی ایجاد نمود که نهنگ تربیت شود وگرنه در حوض محدود و محصور فرهنگی جز ماهی های کوچک نمی توان رشد داد و باید از فرهنگ مواظبت کرد تا قدرتمندانه و در شرایط روز حافظ ارزشها و سنتها باشیم.

حاجی بابایی با انتقاد از کسانی که نشسته اند تا وزارت کشور وضعیت را سامان دهد، گفت: ما نشسته ایم که وزیر کشور و رئیس جمهور وضعیت ما را سامان دهند و هنوز خود ما قدم برنداشته ایم بنابراین انتظار بیهوده ای داریم.

وی گفت: مصوبه کلانشهر همدان سال ۸۸ گرفته شده و تا سال ۹۵ خاک می خورد اما امروز من در جایگاه یک مطالبه گر صحبت می کنم که چرا حریم شهر تعریف نشده است.

وی در جمعبندی نهایی تاکید کرد: همدان باید ساماندهی شود و دوسوم مردم همدان باید تعیین تکلیف شوند چراکه دو سوم مردم همدان زندگی نمی کنند و باید برنامه ای شفاف داشته باشیم که حتی اگر ۵۰۰ نفر به شهر آمده اند تکلیف آنها روشن باشد که کجا باید زندگی کنند.

وی تاکید کرد: اگر این رها شدگی زمینهای اطراف همدان ۵ سال دیگر به تاخیر بیفتد، عده ای همه زمینها را خریده و شهرداری بلاتکلیف می ماند و باید متخصصین بررسی کنند و فرصتها و چالش ها را احصاء و بهترین برنامه برای استفاده از همه ظرفیتهای همدان طراحی شود.