نيازمند همكاري متخصصان در تمام زمينه ها هستيم

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر دكتر محمود احمدي نژاد در جمع اعضاي سازمان نظام مهندسي تهران افزود : ساختن يك شهر آباد و بر اساس اصول علمي نيازمند همكاري مستمر و تعريف شده متخصصان رشته هاي مختلف و هماهنگي مناسب ميان آنان است در حالي كه متاسفانه تاكنون چنين هماهنگي و همكاري مشخصي در تهران نبوده و سيماي ناهمگون و آشفته شهر گواه آن است .

وي ادامه داد: ساختن يك شهر آباد كه در آن همه شهروندان احساس آسايش و رفاه كنند ، نيازمند تخصصهاي مختلفي است كه بيشتر اين تخصصها در سازمان نظام مهندسي كشور به عنوان مجموعه علمي و قانوني اين كار جمع شده است اما به علت تعريف نشدن اصول همكاري و فعاليت اين سازمان تاكنون اين سازمان نتوانسته تقش اساسي خود را در ساختن شهر تهران ايفا كند.

وي اضافه كرد : شهر تهران با مسائل و مشكلات فراواني رو به روست كه مسئله ترافيك و زلزله به عنوان دو موضوع آشكار بيشترمطرح شده اند، ساماندهي وضع شهروبه خصوص سيماي ظاهري آن نيازمند كار فراوان، تلاش بي وفقه و حضور نيروهاي متخصص است امري كه تاكنون به طور اساسي فراموش شده است .

شهردا تهران گفت: اگر چه سازمان نظام مهندسي در زمان حاضر با مشكلات صنفي فراوان در گير است اما توجه به منافع صنفي نبايد مهندسان و متخصصان را از منافع شهر و كشور و نيازهاي اساسي آن بازدارد زيرا مردم هر گونه نابساماني و ناهمگوني در شهر را خواسته و ناخواسته به حساب مهندسان و متخصصان رشته هاي مرتبط مي دانند و كم كاري و غفلت مهندسان در واقع شان و جايگاه خود آنان را خدشه دار مي كند.

وي ادامه داد: متاسفانه در زمينه مسائل شهري با وجود آنكه در زمينه شيوه ساخت و ساز يك ساختمان صدها قانون و مقررات مختلف وجود دارد در زمينه آنچه به سيماي عمومي شهر مربوط مي شود مقررات چنداني نداريم و به طور مستمر شاهد اعمال سليقه در نماي عمومي شهر و در عين حال از بين رفتن مصالح و منافع ملي هستيم .

دكتر احمدي نژاد افزود: براي رفع اين مشكل و جلوگيري از اعمال سليقه در ساخت وسازهاي شهري نيازمند طرحهاي تفضيلي و عمومي مشخص هستيم كه با حضور افراد متخصص و با تجربه تدوين شود به همين منظور مي توان با تشكيل گروه هاي كاري متشكل از وزارت مسكن ، شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي براي حل اين مشكل اقدام كرد .

وي اضافه كرد : ساخت و ساز در شهرها عوامل و افراد زيادي را درگير خود مي كند و فقط مهندسان در اجراي پروژه هاي ساختماني دخالت ندارند به همين علت در بسياري از مواقع آنچه در مرحله اول از سوي يك فرد متخصص طراحي مي شود با آنچه سرانجام آماده بهره برداري مي شود تفاوتهاي محسوسي دارد .

وي گفت: بايد با تدوين يك نظام كاري ساخت وساز، تمام مراحل اجراي يك پروژه فني را مشخص و شناسنامه دار كنيم تا ميزان دخالت و اعمال نظرهر فرد در آن كاملا روشن و براساس اصول علمي باشد به اين ترتيب از دخالت افراد بي صلاحيت و سودجو تا حد امكان جلوگيري مي شود .

وي ادامه داد: فرهنگ ايراني واسلامي ما از نظر سابقه و پيشينه معماري و شهرسازي بسيار غني است و ساختمانها و ابنيه هاي به جا مانده از دوران شكوفايي اين فرهنگ مانند مسجدها و پلهاي تاريخي كشور پس از سپري كردن سالهاي طولاني و حتي زلزله هاي مختلف همچنان پايدار مانده در حالي كه بسياري از سازه هاي جديد پس از مدت كوتاهي از بين مي روند.

شهردار تهران افزود : بايد ضمن استفاده از علم روز و آخرين تكنيكها و فن آوري هاي نوين از ذخيره بومي و فرهنگي خود نيز در معماري و شهرسازي استفاده كنيم تا با حفظ اصول فرهنگي خود شهري پبشرفته و نمونه داشته باشيم .

وي اضافه كرد : شهرداري تهران از حضور مهندسان كاركشته و باتجربه در سازمان نظام مهندسي استقبال مي كند و آن را يك ذخيره نامحدود و بي پايان مي داند به همين علت براي رفع مشكلات صنفي اين سازمان همكاري مي كنيم و از اين مجموعه توانمند انتظار داريم براي احقاق حقوق جمعي ازشهروندان تمام توان خود را بكار گيرد.

كاميار بيات ماكو رئيس سازمان نظام مهندسي تهران نيز در اين جلسه گفت : سازمان نظا م مهندسي از سال 74 به طور رسمي فعاليت خود را در سطح كشور آغاز كرده واكنون با عضويت حدود 35 هزار متخصص در هفت رشته عمران ، ترافيك ، شهرسازي ، برق ، مكانيك ، معماري و نقشه برداري مي تواند با نظارت و هدايت ساخت وساز نقش مهمي در ساختن شهرها بر اساس اصول علمي و تخصصي داشته باشد .

وي ادامه داد: بر اساس ضوابط و قانون فعاليت اين سازمان ، مهندسان و اعضاي اين سازمان بايد به منظور كنترل اجراي مقررات ساختماني با شهرداري و وزارت مسكن همكاري نزديك داشته باشند به همين منظور خوشبختانه ارتباط تنگاتنگي ميان وزارت مسكن و سازمان نظا م مهندسي ايجاد شده است و اميدواريم اين ارتباط موفق با شهرداري تهران نيز حاصل شود .

وي اضافه كرد : مهندسان اين سازمان پس از سالها تجربه توانسته اند بسياري از اشكالات ساخت و ساز شهري را پيدا كنند و آنها را در قالب مقررات و اصول نوين آماده كرده اند كه مي تواند در كاهش نابساماني ها و مشكلات شهري موثر باشد و اميدواريم با همكاري شهرداري تهران بتوانيم وظيفه و نقش خود را در اين زمينه ايفا كنيم.

بيات ماكو گفت : سازمان نظام مهندسي تهران به رغم آنكه بيش از 55 درصد مهندسان كشور را در خود جاي داده است متاسفانه با مشكلات صنفي فراوان رو به روست به طوري كه هنوز يك ساختمان مناسب و در خور اين مجموعه در اختيار ندارد به همين علت از شهرداري تهران انتظار داريم با در اختيار قرار دادن زميني در شهر تهران براي ساختن يك ساختمان مناسب و در شان اين مجموعه ، سازمان نظام مهندسي را ياري دهد.