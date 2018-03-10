سختگیری های بیشتری در حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰شهرهای سمنان اعمال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب الدین چاووشی صبح شنبه در همایش شوراهای اسلامی استان سمنان به میزبانی شهرداری بیارجمند ضمن بیان اینکه شوراها با جایگاه بسیار وسیعی ضابطه گذار و به‌نوعی قانون‌گذار در منطقه تلقی می‌شوند، ابراز داشت: اگرچه تصمیمات و مصوبات شوراها قانونی است اما اگر با قوانین موجود جامعه مغایر باشند از اعتبار ساقط هستند.

وی بابیان اینکه اصلی ترین مشاوران استاندار اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاها هستند افزود: برای آنکه شوراها را از انحصار شهرداری‌ها خارج کنیم به بخشداران تاکید خواهیم کرد مسائل و مشکلات موجود در شهرها باید توسط شوراها دنبال شود و هیچ مشاورانی به‌اندازه شما قادر به ارائه راهکار برای رفع مشکلات شهرها و روستاها نخواهند بود.

مساعدت استانداری از ارتقای هزینه های جاری شهرداری ها

استاندار سمنان بابیان اینکه باید به اعتماد عمومی مردم نسبت به شوراها توجه بیشتری کرد، ابراز داشت: یکی از موضوعات مهم کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده پنج شهرداری‌ها است که باید برای پیشگیری از مشکلاتی که امروز گریبان گیر شهرها شده در حوزه عمران سختگیری‌های بیشتری صورت گیرد و از این دو کمیسیون تنها در موارد اضطراری استفاده شود.

چاووشی بابیان اینکه باید به راهکارهای مناسب در حوزه کسب درآمدهای مستمر و پایدار در حوزه شهرداری‌ها باشیم، تصریح کرد: نباید شهرداری‌ها برای تامین نیازها و اعتبارات خود متوسل به روش‌هایی شوند که درآینده آثار منفی برای جامعه به دنبال داشته باشد.

وی افزود: استانداری نسبت به شهرداری‌هایی که بتوانند هزینه‌های جاری و عمرانی را ارتقا دهند مساعدت بیشتری خواهد داشت. در تخصیص اعتبارات عمرانی باید دقت بیشتری صورت گیرد و بخش‌های درآمدی صرف پروژه‌های عمومی شهرهای استان سمنان شود.

ایجاد بازارچه صنایع دستی در دستور کار شهرداری ها

استاندار سمنان بابیان اینکه ۶۰هزار نهال با کمک مدیریت شهرها و روستاهای استان طی هفته منابع طبیعی کاشته شد، ابراز داشت: هنر این است که در دل کویر خشک بتوانیم فضای سبز ایجاد کنیم و بیارجمند هم باید مانند بسطام سر سبز شود. شهرهای کویری با مشارکت نهادها باید مراقبت‌های بیشتری در حفظ فضای سبز داشته باشند تا بتوانیم این طرح را همه ساله در استان اجرا کنیم.

چاووشی بابیان اینکه بنا به توصیه رئیس جمهور مکلف به توسعه گردشگری دراستان هستیم، تصریح کرد: عبور سالانه میلیون‌ها مسافر از استان سمنان فرصت مناسبی برای رونق گردشگری است و در ایام عید می توانیم با استقرار استراحتگاه‌ ضمن کاهش تصادفات، ماندگاری را نیز در استان افزایش دهیم.

وی بابیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه گردشگری در نظر گرفته‌شده است، افزود: احیای بافت تاریخی استان در دستور کار قرار داده‌شده است. آثارتاریخی ما کمتر از سایر استان ها نیست که باید احیا و معرفی شود. آرامگاه شیخ حسن جوری یادآور قیام سربداران و مقبره ابن یمین فرومد از قابلیت‌های خوبی است که باید برای آن مقصد گردشگری تعریف کنیم.

چاووشی اضافه کرد: شهرداری‌ها در ایام نوروز باید برای ایجاد بازارچه‌های عرضه صنایع‌دستی تلاش کنند. با این اقدام ضمن معرفی هنرهای بومی توانمندی‌های جوامع بومی و محلی نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.