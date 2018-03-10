چهارشنبه آخر سال متناسب با سنت های اصیل برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رحمانیان ظهر شنبه در نشست خبری پیش گیری از مشکلات چهارشنبه پایان سال تاکید کرد: این شب باید متناسب با سنت های اصیل ایرانی و اسلامی دنبال شود که نمونه آن نیز دیدار با بزرگان فامیل و شادی کردن در کنار بزرگان است.

وی یادآور شد: استفاده از ترقه و مواد آتش زا از فرهنگی چینی وارد کشور شده و سنت های اصیل به فراموشی سپرده شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تصریح کرد: والدین فرزندان خود را ارشاد کنند و مهمتر این است که اگر جشن و شادی هم قرار به برگزاری باشد باید در محل زندگی و با نظارت بزرگترها باشد.

رحمانیان یادآور شد: هیچگونه مشکلی با شادی مردم نداریم اما به طور حتم با کسانیکه برای مردم مشکل ایجاد کنند برخورد می شود.